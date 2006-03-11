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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۱۹

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان :

آمريكا به ايران ضمانت امنيتي بدهد / ايران پيش شرط هايي براي گفتگو با آمريكا در موضوع هسته اي دارد

آمريكا به ايران ضمانت امنيتي بدهد / ايران پيش شرط هايي براي گفتگو با آمريكا در موضوع هسته اي دارد

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان پس از اعلام مواضع اخير وزير امورخارجه اين كشور درباره موضوع هسته اي ايران خواستار ارائه ضمانتهاي امنيتي واشنگتن به تهران شد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، پس از اعلام آمادگي " فرانك - والتر اشتاين ماير " وزير امورخارجه آلمان پس از ديدار با همتايان اروپايي خود در سالتزبورگ اتريش مبني بر انجام گفتگو با مقامات ايران براي حل موضوع هسته اي اين كشور " روپرشت پولنتس " رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان اين كشور در گفتگو با روزنامه دي ولت همچنين تصريح كرد : آمريكا بايد زمينه لازم براي حل صلح آميز هسته اي ايران را فراهم كند .

" پولنتس " افزود : پس از گفتگو با سياستمداران ايراني متقاعد شدم كه ايران پيش شرط هايي را براي گفتگو با آمريكا بر سر حل صلح آميز پرونده هسته اي اين كشور دارد .

وي در ادامه سخنان خود خاطر نشان كرد : آمريكا در ميان كشورهاي همسايه ايران نفوذ كرده و به نوعي در تغيير حكومت در آنها ايفاي نقش كرده است .

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان در چنين شرايطي لزوم ارائه ضمانتهاي امنيتي آمريكا به ايران را ضروري خواند و گفت : در حال حاضر زمان هرگونه تهديد و ارعاب به پايان رسيده است .

 " پولنتس " در ادامه افزود : ما از موضع دولت آلمان در برابر لزوم حل صلح آميز پرونده هسته اي ايران حمايت مي كنيم .

گفتني است دولتمردان برلين همواره بر يافتن راهكار ديپلماتيك براي حل موضوع هسته اي ايران تاكيد كرده اند .

 

کد مطلب 301651

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