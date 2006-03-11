آمريكا به ايران ضمانت امنيتي بدهد / ايران پيش شرط هايي براي گفتگو با آمريكا در موضوع هسته اي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، پس از اعلام آمادگي " فرانك - والتر اشتاين ماير " وزير امورخارجه آلمان پس از ديدار با همتايان اروپايي خود در سالتزبورگ اتريش مبني بر انجام گفتگو با مقامات ايران براي حل موضوع هسته اي اين كشور " روپرشت پولنتس " رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان اين كشور در گفتگو با روزنامه دي ولت همچنين تصريح كرد : آمريكا بايد زمينه لازم براي حل صلح آميز هسته اي ايران را فراهم كند .

" پولنتس " افزود : پس از گفتگو با سياستمداران ايراني متقاعد شدم كه ايران پيش شرط هايي را براي گفتگو با آمريكا بر سر حل صلح آميز پرونده هسته اي اين كشور دارد .

وي در ادامه سخنان خود خاطر نشان كرد : آمريكا در ميان كشورهاي همسايه ايران نفوذ كرده و به نوعي در تغيير حكومت در آنها ايفاي نقش كرده است .

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان در چنين شرايطي لزوم ارائه ضمانتهاي امنيتي آمريكا به ايران را ضروري خواند و گفت : در حال حاضر زمان هرگونه تهديد و ارعاب به پايان رسيده است .

" پولنتس " در ادامه افزود : ما از موضع دولت آلمان در برابر لزوم حل صلح آميز پرونده هسته اي ايران حمايت مي كنيم .

گفتني است دولتمردان برلين همواره بر يافتن راهكار ديپلماتيك براي حل موضوع هسته اي ايران تاكيد كرده اند .