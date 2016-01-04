خبرگزاری مهر، گروه استانها - ونوس بهنود: در پی تماس مکرر شهروندان اردبیلی طی ماههای گذشته با دفتر خبرگزاری مهر در خصوص انعکاس وضعیت خدمترسانی بیمارستانهای دولتی در شهر اردبیل، با بازدیدهای میدانی وضعیت بیمارستانها موردبررسی قرار گرفت.
بررسی از وضعیت ظاهری بیمارستانها نشان میدهد در برخی مواقع شهروندان نهتنها گلهمندی صحیحی دارند بلکه مشکلات حادتر ازآنچه تصور میشود، است.
بهمنظور انعکاس این مشکلات به مسئولان بهداشت و درمان و باهدف اصلاح و بهبود کیفی خدمترسانی نظرات شهروندان انعکاس یافته و درعینحال از نظرات کادرهای درمانی نیز استفادهشده است.
البته در مصاحبه با کادرهای درمانی بیمارستانها هیچکدام حاضر نشدند نامی از آنها در مصاحبه آورده شود و بااینوجود تأکید داشتند مشکلات بیمارستانی انعکاس یابد.
کادر درمانی محدود در بیمارستان امام خمینی
بیشترین اعتراض شهروندان از بیمارستان امام خمینی گزارش شده است. مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۴ با زیربنای ۲۴ هزار مترمربع بهعنوان بزرگترین و مهمترین بیمارستان استان اردبیل آنچنانکه در سایت اینترنتی آن لقب گرفته است افتتاح شد.
این مرکز، مرکز آموزشی درمانی بوده و مجموعاً ۳۸۶ تخت مصوب دارد که در حال حاضر ۲۸۰ تخت فعال است ،بخشهای این مرکز عبارتاند از بخش قلب، داخلی، عفونی، مسمومیت، دیالیز، CCU، ICU جنرال، ICU جراحی قلب، جراحی عمومی، جراحی توراکس، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اتاقهای عمل جنرال و جراحی باز قلب، هماتولوژی، فوق تخصصی داخلی، شیمیدرمانی، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، کاردیوتوراکس و CSR.
باوجود امکانات گستردهای که به نظر میرسد در این بیمارستان پیشبینی شده به حدی گلهمندی شهروندان بالا گرفته که حتی این امکانات تسکین درد نیست.
یکی از شهروندان اردبیلی در خصوص وضعیت خدمات درمانی این بیمارستان به ضعف بهداشت اشاره کرد و افزود: به لحاظ بهداشتی واقعا این بیمارستان در سطح پایینی است، این وضعیت را می توان در سطح فعالیتی اورژانس و نیز تخت های مورد استفاده بیماران مشاهده کرد.
زهرا حسینی با بیان اینکه بیمارش با وجود حال نابسامان و خراب از دراز کشیدن در روی تخت اورژانس که ملافه آن شاید روزها تعویض نشده بود امتناع می کرد، تاکید کرد که برای تعویض ملافه نیم ساعت منتظر کارکنان خدماتی بودیم تا در میان غر زدن ملافه و رو تختی را عوض کنند.
وی شلوغی بیش از اندازه محیط اورژانس بیمارستان را از دیگر نکات غیرقابل تحمل در مراکز درمانی برشمرد و یادآور شد: تخت های به هم چسبیده در اورژانس بیمارستان نشان می دهد که به دلیل آلودگی های رایج بویژه در بحث غذایی که همواره مورد بی توجهی مسئولان است، بیماریها افزایش داشته اما فضا برای پذیرش آنها تغییری نداشته است.
شهروند دیگری از بیتوجهی کادر درمانی در بیمارستان ابراز گلهمندی کرد و افزود: متأسفانه کادر درمانی رسیدگی کاملی ندارند و به دلیل شلوغی محیط و کار زیاد برخورد تندی با بیمار و همراهان آن می کنند.
علی محمدی تأکید کرد: اینجا هم بیمار هم همراه بیمار نیازمند دلداری است و حق دارد در خصوص بیماری و مراقبت آن اطلاعات کامل بگیرد؛ اما برای تنظیم یک سرم چندین بار باید به پرستارها درخواست کنیم تا بالای سر بیمار حاضر شوند.
در پاسخ به اینکه چرا کادر درمانی این بیمارستان رسیدگی مطلوبی ندارد، یکی از پرستاران کمبود کادر را مطرح کرد که مغایر با استاندارد است و به دلیل کمبودها طبیعتاً رسیدگی نیز صورت نمیگیرد.
این در حالی است که اخیراً دانشگاه علوم پزشکی استان بیش از ۲۰۰ پرستار را جهت بهکارگیری در بیمارستان تروما استخدام کرده و از سویی نهتنها در یک سال بعد از استخدام این نیروها به کار گرفته نشدهاند بلکه خود بیمارستان تروما نیز همچنان در رویای بهرهبرداری است.
برخورد نامناسب در بیمارستان فاطمی
مركز آموزشی و درمانی دكتر فاطمی اردبيل كه احداث آن به سال ۱۲۹۹ هجری شمسی برمیگردد، فعاليت خود را با ۲۰ تخت بيمارستانی در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی آغاز کرده است.
این بیمارستان قدیمیترین بیمارستان اردبیل محسوب میشود که با ۲۱۸ تخت مصوب و ۱۹۰ تخت فعال و با ۵۸۷نفر پرسنل بهعنوان تنها مركز تروما و سوختگی استان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبيل و این روزها قطب بیماران تصادفی است.
یکی از شهروندان وضعیت بخشهای اورژانس را نامناسب میداند و در خصوص اینکه آیا در ابتدا از بیمار هزینه درخواست میشود یا نه افزود: اینکه گفته میشود هزینه نمیخواهند واقعیت ندارد و قبل از بستری کردن بیمار اول چند ورق فاکتور برای پرداخت میدهند.
رضا معصومی بابیان اینکه در واقع بیمارستان قبل از ارائه خدمت پول میگیرد، افزود: بهخصوص در بیمار اورژانسی اخیراً مراجعه داشتیم که همین اتفاق افتاد.
معصومی با ابراز گلهمندی از نوع برخورد پرستاران و پزشکان اورژانس اضافه کرد: برخوردها با یک بیمار و همراه وی به حدی زننده است که از همان در ورودی بیمار و همراه وی را دچار ناراحتی روحی روانی میکند.
وی تأکید دارد که «خدا پای کسی را به بیمارستان باز نکند» همیشه بین شهروندان اردبیلی ردوبدل میشود و بیشتر به این موضوع برمیگردد که بیمارستانها خدمات مطلوبی ندارند.
در اورژانس فاطمی و بخشهای مختلف این بیمارستان نیز کمبود کادر درمانی مورد گلایه شهروندان است. یکی از شهروندان در این خصوص گفت: بیماری را که تصادف کرده و به شکل وخیمی مجروح شده دانشجوی پزشک ویزیت میکند.
علیرضا رستم پور تصریح کرد: اغلب متخصصان و پزشکان فوق تخصص در مطبهای خود هستند و یا در عرض چند دقیقه بیمار را ویزیت میکنند و رسیدگی به حدی است که بیمار و همراه آن تصور اینکه فقط از سر باز می شود، می کنند.
وی افزود: این برخلاف اخلاق است که پزشک فوق تخصص بیمار با وضعیت وخیم را به حال خود رها میکند و حتی برای توجه بیشتر در برخی مواقع چشمداشت مالی دارد.
تجهیزات نامناسب و ساختمان فرسوده بیمارستانی گلهمندی دیگری است که از سوی شهروندان از بیمارستان فاطمی مطرح شده و هنوز که هنوز است طرح معوض این بیمارستان یا حداقل احداث بیمارستان تروما برای سوانح و سوختگی بهجایی نرسیده است.
زایمان در علوی رایگان است یا پولی!
بیمارستان علوی اردبیل در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی با زمینی به مساحت پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع و سطح زیربنای شش هزار و ۷۲۵ مترمربع در دوطبقه بهعنوان زایشگاه و بیمارستان خصوصی صفوی شامل بخشهای زنان زایمان، گوش، حلق و بینی، چشم، اطفال و ارولوژی آغاز به کارکرده است.
به حدی از سوی پزشکان و کادرهای درمانی به مادر باردار و همراهان وی اضطراب انتقال مییابد که در برخی مواقع روند طبیعی زایمان یک مادر سالم دچار مشکل میشود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ بیمارستان علوی از بیمارستان خصوصی به بیمارستان دولتی تغییر یافت و در سال ۱۳۷۰ با انتقال بخش اطفال مرکز آموزشی و درمانی علیاصغر، بخشهای جراحی داخلی مغز و اعصاب شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۷۲ با تأسیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، بیمارستان علوی به مرکز آموزشی و درمانی تبدیل شد و ضمن انجام فعالیتهای درمانی درزمینهٔ آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی فعالیت دارد.
این بیمارستان بهعنوان مرکز زایمان استان شناخته میشود و بسیاری از کودکان دهه شصتی و دهه هفتادی در آن به دنیا آمدهاند. بااینوجود تجربه تولدهای مکرر موجب نشده امروز این بیمارستان در بخش زایمان مشکلی را نداشته باشد.
یکی از شهروندان اردبیلی علاوه بر برخورد نامناسب کادر درمانی و تجهیزات نامناسب تأکید دارد که در برخی مواقع پزشکان متخصص برای زایمان طبیعی که گفته میشود رایگان است، پول مطالبه میکنند.
فاطمه دوست کامی تأکید دارد که به حدی از سوی پزشکان و کادرهای درمانی به مادر باردار و همراهان وی اضطراب انتقال مییابد که در برخی مواقع روند طبیعی زایمان یک مادر سالم دچار مشکل میشود.
نبود پزشک متخصص و حضور مامایی که در برخی مواقع تازهکار است گلهمندی است که از سوی شهروندان شنیده میشود.
از سویی تجهیزات جدید ازجمله زایمان در آب بهصورت جستهگریخته به اجرا درمیآید و در برخی مواقع مادرانی که خود در بیمارستان علوی به دنیا آمدهاند، حاضر نیستند کودکان خود را در همان بیمارستان به دنیا بیاورند.
شلوغی تنها توصیف بیمارستان سبلان
بیمارستان سبلان که در سال ۱۳۷۵ آغاز به کارکرد یکی از پنج مرکز درمانی تأمین اجتماعی در استان اردبیل است که از دیرباز به دلیل پوشش بیمهای خود بهعنوان یکی از مراکز درمانی که قشر متوسط جامعه مراجعه میکرد، شناخته میشود.
به دلیل اینکه دریافتی پرستاران بهمراتب پایین است در برخی مواقع کادرهای درمانی بیمارستان رغبتی به فعالیت بهینه ندارند.شلوغی این بیمارستان که پیشترها موجب میشد نوبتدهی تا ساعت هشت صبح به اتمام برسد، همچنان مشاهده میشود. یکی از شهروندان مراجعهکننده به این بیمارستان معتقد است این شلوغی نهتنها موجب میشود بیمار بهصورت سرسری ویزیت شود بلکه حتی معاینههای اشتباه نیز صورت میگیرد.
نسرین خدا پناه تأکید دارد که در این بیمارستان کادر درمانی که از شلوغی و آشفتگی بیشازحد همواره اعصاب خورد دارند، حاضر به راهنمایی بیمار نیستند و این در حالی است که در بیشتر مواقع بیمارانی که مراجعه میکنند نیاز دارند راهنمایی شوند.
یکی از کادرهای درمانی این بیمارستان نیز نوبتدهی تلفنی این بیمارستان را هرچند در کاهش شلوغی مؤثر میداند اما معتقد است این تأثیر جزئی است و لازم است تأمین اجتماعی مرکز درمانی دیگری نیز ایجاد کند.
وی تأکید داشت که به دلیل اینکه دریافتی پرستاران بهمراتب پایین است در برخی مواقع کادرهای درمانی بیمارستان رغبتی به فعالیت بهینه ندارند.
با تمام این اظهارات باید اشاره کرد که مهمترین نکته در بررسی وضعیت بیمارستانی فارغ از خدمات و زحماتی که از سوی عوامل درمانی کشیده می شود، وضعیت نابسامان بهداشتی است، نکته ای که باید سرلوحه مراکز درمانی باشد اما به دلایل متعدد این موضوع کمرنگ بوده و با غفلت مواجه است.
تمامی این مشکلات که بارها مطرحشده بیپاسخ مانده و در این بین تلاش چند هفته ای خبرنگار مهر برای پاسخگویی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان به خصوص رییس این دانشگاه بینتیجه ماند.
بااینوجود با هدف پاسخگویی به مطالبه مردم خبرگزاری مهر آماده انعکاس نظرات مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان است.
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