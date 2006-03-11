  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۵۸

طلايي نيك در تذكر آيين نامه اي ؛

زمان واحدي براي راي گيري ها در نظر گرفته شود

زمان واحدي براي راي گيري ها در نظر گرفته شود

رضا طلايي نيك در انتقاد به عدم وحدت رويه رئيس مجلس و نواب ديگر او در زمان تخصيص داده شده به راي گيري ها در صحن علني ، از حداد عادل خواست براي زمان راي گيري، ميان خود مبناي واحدي در نظر بگيرند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده بهارو كبودر آهنگ در تذكر آيين نامه اي خود خطاب به حداد عادل اظهار داشت: از سه ثانيه تا سه دقيقه ميان جنابعالي و دو نواب ديگر رئيس و در موضوع هاي متفاوت فرصت هاي متفاوت داده شده است.

وي خطاب به حداد عادل تصريح كرد: خواهش مي كنم عرف رايج كنيد و مبناي واحد ميان خودتان ايجاد كنيد، 3 ثانيه تا 180 ثاني در دو هفته گذشته و زمان بررسي لايحه بودجه زماني بوده است كه براي راي گيري در نظر گرفته شده كه در اين شرايط عدالت رعايت نمي شود و شما بعضا فرصت هايي مي دهيد كه خيلي كوتاه است و گاه فرصت هاي داريم كه خيلي طولاني مدت است.

طلايي نيك افزود: اين رويه باعث مي شود دوستان به روش هاي متفاوت عادت كنند در مورد ميزان افراد هم ، كمتر از نصف نمايندگان در راي گيري شركت مي كنند.

حداد عادل درپاسخ به تذكر طلايي نيك گفت: يك مقداري اين تابع اهميت پيشنهادات هم هست، البته  اين مطلب را خيلي سربسته گفتم.

کد مطلب 301652

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها