زمان واحدي براي راي گيري ها در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده بهارو كبودر آهنگ در تذكر آيين نامه اي خود خطاب به حداد عادل اظهار داشت: از سه ثانيه تا سه دقيقه ميان جنابعالي و دو نواب ديگر رئيس و در موضوع هاي متفاوت فرصت هاي متفاوت داده شده است.

وي خطاب به حداد عادل تصريح كرد: خواهش مي كنم عرف رايج كنيد و مبناي واحد ميان خودتان ايجاد كنيد، 3 ثانيه تا 180 ثاني در دو هفته گذشته و زمان بررسي لايحه بودجه زماني بوده است كه براي راي گيري در نظر گرفته شده كه در اين شرايط عدالت رعايت نمي شود و شما بعضا فرصت هايي مي دهيد كه خيلي كوتاه است و گاه فرصت هاي داريم كه خيلي طولاني مدت است.

طلايي نيك افزود: اين رويه باعث مي شود دوستان به روش هاي متفاوت عادت كنند در مورد ميزان افراد هم ، كمتر از نصف نمايندگان در راي گيري شركت مي كنند.

حداد عادل درپاسخ به تذكر طلايي نيك گفت: يك مقداري اين تابع اهميت پيشنهادات هم هست، البته اين مطلب را خيلي سربسته گفتم.