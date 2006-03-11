به گزارش خبرگزاري "مهر"، هاپكينز با تاكيد بر اينكه نيازي به بمباران سينماروها به واسطه تصاوير خشونت آميز نيست، اعلام كرد كه روز به روز بر تعداد فيلم هاي اكشني كه در آمريكا ساخته مي شود، افزوده مي شود.



اين كارگردان كه شهرتش را وامدار بازي در فيلم هاي "سكوت بره‌ها" و "هانيبال" است گفت: "از اينكه مي بينم در همه جا دوربين ها در حال حركت هستند و صحنه هاي تعقيب و گريز خودروها به گونه اي تدوين مي شود كه مخاطب متوجه نمي شود چه اتفاقاتي رخ داده است، خسته شده ام. مخاطبان به اين ميزان كه كارگردان ها فكر مي كنند تهي مغز نيستند."



آنتوني هاپكينز چندي پيش بازي در فيلم "تمام مردان شاه" را به پايان رساند. اين در حالي است كه او اين روزها در زمره پركارترين بازيگران سينما جاي دارد و در حال حاضر سرگرم بازي در فيلم "شكاف" است.



فيلم هاي "بابي" و "بيوولف" با شركت اين هنرپيشه مراحل پس از توليد را پشت سر مي گذارند و به زودي براي نمايش عمومي آماده مي شوند. از ديگر پروژه هاي هاپكينز مي توان به فيلم "پاپا" اشاره كرد كه شاهد نقش آفريني وي در نقش ارنست همينگوي است.