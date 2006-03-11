سهم تمدن اسلامي و ميراث مسلمانان در زندگي مردم غرب

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از گاردين، « نمايشگاه 1001 اختراع: كشف ميراث مسلمانان در دنياي ما (غرب)» كه روز چهارشنبه هفته گذشته در منچستر افتتاح شد، تا تيرماه سال آينده ادامه دارد به ارائه جلوه هاي تمدن اسلامي مي پردازد كه سهم عمده اي درعرصه هاي تكنولوژي علم و هنر طي دوره اي قرون وسطي اروپا داشته است.

روزنامه گاردين در گزارش خود از اين نمايشگاه نوشته است: اين نمايشگاه زنجيره اي است كه اتومبيلها، قالي ها و دوربينها را به علوم پزشكي مدرن مرتبط كرده است.

اين نمايشگاه از سوي گروه تجارت و صنعت وزارت كشور بريتانيا برگزار شده و صدها اختراع از كيسوسك و شطرنج تا آسياب بادي و خوشنويسي را به نمايش گذاشته است، بسياري از اين اختراعات در غرب از محبوبيت خاصي برخوردارهستند اما خاستگاه آنها به علماي مسلمان و علوم اسلامي باز مي گردد.

اين نمايشگاه از سوي موزه علوم و صنعت منچستر دائر شده و بر اساس پيش بيني ها به تدريج در سراسر انگلستان برگزار خواهد شد.

سالم الحسني، استاد دانشگاه كه در راستاي جمع آوري و مستند كردن اشياء اين موزه 5 سال وقت گذاشته است، گفت: اگر از مردم عادي در جامعه درباره دوربين، خودنويس و بسياري ديگر از اشيايي كه مورد استفاده مكرر قرار دارد بپرسيم شايد تعداد اندكي بدانند كه اين اشياء اختراع مسلمانان بوده است.

وي گفت: بسياري از اين پيشرفتهاي فرهنگي و علمي به عنوان حقيقت آكادميك پذيرفته شده اند، اما اكثريت مردم به علت ماهيت سيستم آموزشي از خاستگاه آنها بي اطلاع هستند.

الحسني در رشته خود كه مهندسي مكانيك است از نسخ خطي قرن سيزدهم براي بازسازي نمونه پمپهاي آب بسيار پيچيده استفاده كرد.

وي گفت: تكنولوژي كه در پس اين مكانيسمها قرار دارد به نحو غيرقابل باور و پيچيده اي براي زمان خود مناسب بوده و باعث اختراع ماشين آلاتي شده كه هنوز در همه ماشينها وجود دارد.

موضوع محوري اين نمايشگاه تبادل دانش و فرهنگ بين تمدنها و اهميت پاينده آن تا امروز است.

برگزار كنندگان اين موزه كه بنياد علم، تكنولوژي و تمدن مستقر در منچستر محسوب مي شود ابراز اميدواري كردند بتوانند پس از برگزاري اين موزه كتابهاي درسي مدارس را مورد بازبيني دقيق قرار دهند تا اطمينان حاصل شود دستاوردهاي اسلامي و انتقال گسترده دانش ميان تمدنها طي چندين عصر به درستي و صحت نشان داده شده است.

ياسمين خان مدير طرح اين پروژه گفت: در نظر بسياري از كودكان در مدارس، تاريخ علم نامحسوس است بايد چگونگي توضيح پيشرفت تمدن در مدارس را تغيير دهيم.