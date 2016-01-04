پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد دی ماه به یونسکو ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شرافت صبح دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد؛ بافت تاریخی این استان را بزرگترین ثروت میراث فرهنگی این دیار دانست و گفت: بافت تاریخی یزد منحصر به فرد بوده و نظیر آن در هیچ جای کشور وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد به تلاش ها برای ثبت جهانی این ظرفیت اشاره و تصریح کرد: پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد برای سال ۲۰۱۷ آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه این پرونده تا آخر هفته آینده آماده خواهد شد، افزود: پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد تا ۲۵ دی‌ماه به یونسکو ارسال خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه با محکوم کردن اقدام غیرانسانی آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر، گفت: این اقدام آل سعود نمونه واضح نقض حقوق بشر و آزادی بیان است.

حجت الاسلام شیخ عباس زارع با اشاره به اینکه راه این دانشمند جهان اسلام ادامه خواهد یافت، اظهار کرد: شیعیان مظلوم عربستان ادامه دهنده راه شیخ نمر خواهند بود.

وی همچنین به حضور پرشور مردم در مراسم ۹ دی اشاره کرد و گفت: مردم بزرگترین سرمایه نظام بوده و هموار در صحنه های مختلف حمایت خود از نظام را نشان داده اند.

شهردار یزد نیز در این جلسه از آغاز عملیات اجرایی پروژه زیرگذر میدان آیت الله خاتمی طی هفته جاری خبر داد و گفت: به منظور رفع ترافیک در محدوده اجرای طرح، هماهنگی های لازم با پلیس راهور صورت گرفته است.

محمدرضا عظیمی زاده گفت: در تلاش هستیم پروژه کتابخانه مرکزی یزد تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی همچنین از تشکیل ستاد نوروزی یزد خبر داد و گفت: شورای اسلامی شهر یزد نمایندگانی را برای حضور در این ستاد معرفی کند.