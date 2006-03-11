ششمين جشنواره فيلم و عكس خراسان رضوي با نام نيشابور پايان يافت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، غلامرضا سلامتي سرپرست انجمن سينماي جوان نيشابور با اعلام مطلب فوق عنوان داشت: ششمين جشنواره فيلم وعكس خراسان رضوي كه از 16 لغايت 18 اسفند ماه در تالار فردوسي مشهد برگزار گرديد با برتري هنزمندان نيشابوري كه بيشترين مقام را در بخش فيلم و عكس به خود اختصاص دادند، به كار خود پايان داد و همه حضار اين جشنواره را به (شب نيشابور) نام گذاري كردند.

وي افزود: اين هنرمندان 2 جايزه ويژه بخش عكس و 7 جايزه بخش فيلم را از آن خود كردند. دراين جشنواره، محمد حسين نجاران جايزه ويژه هئيت داوران بخش آزاد عكس را به عنوان بهترين عكاس خراساني به خود اختصاص داد و هادي آيين در بخش عكس بدون عنوان مورد تقدير قرار گرفت.

سلامتي اظهار داشت: در بخش فيلم، از چهار فيلم راه يافته به جشنواره سه فيلم (سهم من اينست- چولي قزك و مركب آشنا) عناوين ذيل را به خود اختصاص دادند:

-بهترين بازيگري به محمود ناصري به خاطر ايفاي نقش در فيلم "سهم من اينست" از نيشابور.

-بهترين ديالوگ نويسي به محمد تراب بيگي به خاطر ديالوگ نويسي در فيلم "سهم من اينست" از نيشابور.

-بهترين تدوين به عليرضا جوكار بخاطر تدوين فيلم "مركب آشنا" از نيشابور.

-بهترين تجربه اول فيلم سازي به خانمها الهه ده حبه اي - فاطمه رزم خواه - فاطمه صمدي - فرنوش تميزي و فروه شايسته نيا به خاطر ساخت فيلم "سهم من اينست" از نيشابور.

-بهترين تجربه كارگرداني به جواد تقي ئي به خاطر فيلم "چولي قزك" از نيشابور.

-بهترين كارگرداني فيلم كوتاه آيين مذهبي و نهضت حسيني به مسعود سليماني سپهر بخاطر فيلم "مركب آشنا" از نيشابور.

-بهترين صدا گذاري به معين كريم الديني به خاطر فيلم "چولي قزك" از نيشابور.

-سرپرست انجمن سينماي جوان نيشابور تصريح كرد: به تمام آثار برتر ديپلم افتخار- تنديس جشنواره و سكه بهار آزادي اهدا شد و هنرمندان نيشابور مورد تقدير و تشويق مديرعامل انجمن سينماي جوان كشور و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي و مسئولين حاضر وهنرمندان قرار گرفتند.