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۱۴ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

آیت الله طبرسی:

شهادت آیت الله نمر برای عربستان گران تمام می شود

شهادت آیت الله نمر برای عربستان گران تمام می شود

آیت الله طبرسی نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه کسانی داعیه خادم‌الحرمین را دارند که دست به‌این جنایت بزرگ زدند افزود: شهادت آیت‌الله نمر برای عربستان خیلی سنگین تمام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران، معاونان و مسئولان اوقاف استان مازندران با آیت‌الله نور‌الله طبرسی نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار کردند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در این دیدار، این روزها را ایام مصیبت مسلمانان و شیعیان جهان دانست و اظهار کرد: به‌شهادت رساندن آیت‌الله النمر حرکت ظالمانه عربستان سعودی است.

وی شهادت شیخ نمر را فاجعه‌ای بزرگ برای اسلام و شیعیان جهان دانست و افزود: بنده حرکت شوم و پلید آل‌سعود در به‌ شهادت رساندن آیت‌الله النمر را محکوم می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهیم هرچه زودتر انتقام خون به‌ناحق ریخته مردم مظلوم مسلمان و شیعه را از عاملان آن بگیرد.

وی با بیان اینکه عربستان در وضعیت نامناسب اقتصادی به‌سر می‌برد، ادامه داد: وجود عربستان یک فتنه است و اینها نشانه‌هایی ازهم‌پارگی آل‌سعود است و امیدواریم شیعیان و مسلمانان جهان هرچه زودتر از شر این رژیم ملعون خلاص شوند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه امیدواریم کعبه هرچه زودتر از لوس وجود آل‌سعود خلاص شود، ادامه داد: اوقاف امانتدار واقفان خیراندیش است و نسبت به مراقبت از آن باید کوشا باشد.

وی با بیان اینکه احیای وقف در چند سال اخیر شتاب گرفته است، تصریح کرد: مغازه‌های قلب شهر که میلیاردها تومان ارزش دارد نباید به‌خاطر موقوفه بودن با قیمت ناچیزی قرارداد بسته شود.

طبرسی با تأکید بر اینکه همه در احیا، شناسایی و سنددار کردن موقوفات مسئول هستیم، اضافه کرد: در زمان رژیم طاغوت خیانت‌های بسیاری به وقف و موقوفات شد.

وی با بیان اینکه پشتیبانی از اوقاف را وظیفه خود می‌دانیم، افزود: در گذشته روحانیت نقشی در اداره اوقاف و موقوفات نداشت، اما امروز الحمدالله روحانیون مدافع موقوفات هستند.

امام جمعه شهرستان ساری با بیان اینکه موقوفات بسیاری با نیت حوزه‌های علمیه و مدارس وجود دارد که باید احیا شود، تصریح کرد: موقوفات کلانی در سطح استان مازندران وجود دارد که باید تعارف‌ها را کنار بگذاریم و به احیای آنها بپردازیم.

طبرسی وقف‌نامه‌های قدیمی را حاکی از فرهنگ و تاریخ گذشته مردم ایران و دیار علویان دانست و بیان کرد: اطلاعات و ارزش موقوفات از سوی اوقاف به‌صورت کتابچه درآید و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی اظهار کرد: جشن‌ها و اعیاد مذهبی ما بر زمین مانده است و اوقاف باید برای ترویج فرهنگ وقف با نیت برگزاری جشن‌های مذهبی تلاش کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران وقف را حق‌الناس و حق‌الله برشمرد و افزود: موقوفات باید شناسنامه‌دار و سنددار شوند تا از خطر تجاوز موقوفه‌خواران در امان بمانند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مدیرکل اوقاف باید تمام‌قد پشتیبان مجموعه خود در احیای موقوفات باشد، گفت: اوقاف پشتیبان دارد و نباید در احیای موقوفات هراس داشته باشد.

کد مطلب 3016561

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