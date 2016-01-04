شهادت آیت الله نمر برای عربستان گران تمام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران، معاونان و مسئولان اوقاف استان مازندران با آیت‌الله نور‌الله طبرسی نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار کردند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در این دیدار، این روزها را ایام مصیبت مسلمانان و شیعیان جهان دانست و اظهار کرد: به‌شهادت رساندن آیت‌الله النمر حرکت ظالمانه عربستان سعودی است.

وی شهادت شیخ نمر را فاجعه‌ای بزرگ برای اسلام و شیعیان جهان دانست و افزود: بنده حرکت شوم و پلید آل‌سعود در به‌ شهادت رساندن آیت‌الله النمر را محکوم می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهیم هرچه زودتر انتقام خون به‌ناحق ریخته مردم مظلوم مسلمان و شیعه را از عاملان آن بگیرد.

وی با بیان اینکه عربستان در وضعیت نامناسب اقتصادی به‌سر می‌برد، ادامه داد: وجود عربستان یک فتنه است و اینها نشانه‌هایی ازهم‌پارگی آل‌سعود است و امیدواریم شیعیان و مسلمانان جهان هرچه زودتر از شر این رژیم ملعون خلاص شوند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه امیدواریم کعبه هرچه زودتر از لوس وجود آل‌سعود خلاص شود، ادامه داد: اوقاف امانتدار واقفان خیراندیش است و نسبت به مراقبت از آن باید کوشا باشد.

وی با بیان اینکه احیای وقف در چند سال اخیر شتاب گرفته است، تصریح کرد: مغازه‌های قلب شهر که میلیاردها تومان ارزش دارد نباید به‌خاطر موقوفه بودن با قیمت ناچیزی قرارداد بسته شود.

طبرسی با تأکید بر اینکه همه در احیا، شناسایی و سنددار کردن موقوفات مسئول هستیم، اضافه کرد: در زمان رژیم طاغوت خیانت‌های بسیاری به وقف و موقوفات شد.

وی با بیان اینکه پشتیبانی از اوقاف را وظیفه خود می‌دانیم، افزود: در گذشته روحانیت نقشی در اداره اوقاف و موقوفات نداشت، اما امروز الحمدالله روحانیون مدافع موقوفات هستند.

امام جمعه شهرستان ساری با بیان اینکه موقوفات بسیاری با نیت حوزه‌های علمیه و مدارس وجود دارد که باید احیا شود، تصریح کرد: موقوفات کلانی در سطح استان مازندران وجود دارد که باید تعارف‌ها را کنار بگذاریم و به احیای آنها بپردازیم.

طبرسی وقف‌نامه‌های قدیمی را حاکی از فرهنگ و تاریخ گذشته مردم ایران و دیار علویان دانست و بیان کرد: اطلاعات و ارزش موقوفات از سوی اوقاف به‌صورت کتابچه درآید و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی اظهار کرد: جشن‌ها و اعیاد مذهبی ما بر زمین مانده است و اوقاف باید برای ترویج فرهنگ وقف با نیت برگزاری جشن‌های مذهبی تلاش کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران وقف را حق‌الناس و حق‌الله برشمرد و افزود: موقوفات باید شناسنامه‌دار و سنددار شوند تا از خطر تجاوز موقوفه‌خواران در امان بمانند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مدیرکل اوقاف باید تمام‌قد پشتیبان مجموعه خود در احیای موقوفات باشد، گفت: اوقاف پشتیبان دارد و نباید در احیای موقوفات هراس داشته باشد.