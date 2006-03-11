مسئول جمع آوري زباله عفوني چاي و غذا هم توزيع مي كند

دكتر عامري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: روزانه در تهران بين 70 تا 75 تن زباله بيمارستاني و عفوني شامل پسماندهاي عفوني ، زباله هاي نوك تيز ، مواد شيميايي و داروهاي تاريخ گذشته ، پسماند هاي آلوده به راديو اكتيو اطاق عمل و اعضا و جوارح بدن توليد مي شود و اغلب اين پسماندها به صورت غير بهداشتي و توسط افراد عادي مراكز درماني ، بدون رعايت موازين علمي جمع آوري مي شوند.

وي با تاكيد بر اينكه زباله هاي عفوني بايد سريعا گندزدايي و بي خطر شوند ، تصريح كرد: راه هاي مختلفي براي گندزدايي وجود دارد كه از جمله آنها اتوكلاو و سوزاندن است.

به گفته رئيس دانشكده بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي ايران ، سوزاندن پسماندهاي پزشكي در كوره هاي زباله سوز بايد طي 2مرحله صورت گيرد. در مرحله اول با گرماي 850 درجه و سپس در حرارت 1100 درجه سوزانده مي شود.

وي اضافه كرد: مشكل زباله سوزها خروج 2 گاز خطرناك دي اكسين و فوران است كه سرطان زا هستند ولي اگر سوزاندن زباله در طي اين 2 مرحله به خوبي انجام شود ، از دهانه زباله سوز گازي خارج نمي شود. البته در ايران دستگاه هاي اندازه گيري اين گازها را نداريم.

عامري در پايان تاكيد كرد: زباله هاي عفوني فقط شامل زباله هاي بيمارستاني و مراكز درماني نمي شود بلكه در داخل مطب پزشكان ، تزريقاتي ها ، آزمايشگاه ها، راديولوژي ها و سونوگرافي ها و .. نيز زباله هاي عفوني و خطرناك توليد مي كنند ولي هيچ نهادي به اين امر توجه نكرده و عمدتا در غالب زباله هاي عادي جمع اوري و دفع مي شوند.