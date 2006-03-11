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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۷

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" دايره المعارف تركمن " به بازار كتاب عرضه مي شود

" دايره المعارف تركمن " به بازار كتاب عرضه مي شود

اولين "دايره المعارف تركمن " به سرپرستي دكتر اراز محمد سارلي از سوي نشر فراغي منتشر مي شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، تدوين اين دايره المعارف از سه سال پيش با همكاري صد و بيست محقق از سه سال پيش  آغاز شده و بررسي نهايي آن در سال آينده به پايان مي رسد و سه مجلد نخست در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد .

اين دايره المعارف بررسي موضوعات مختلف تاريخ ، جغرافيا ، مشاهير ، فرهنگ و سنن ، جامعه شناسي ، هنر ، ايلات و اعتقادات تركمن ها را با استفاده از منابع روسي و تركمن و انگليسي و عربي در بر مي گيرد  . تركمن ها  از زمان استقرار حكومت سلجوقيان با فرهنگ ايراني آميخته شدند و در طول تاريخ ،  به گونه اي بارز نقشي استراتژيك  و حاشيه متني در ايران داشته اند .

" دايره المعارف تركمن " بر اساس موضوعات  مجزا و در هر مبحث به صورت الفبايي تنظيم شده است .  مجلد هاي اول اين دايره المعارف در تاريخ و جغرافيا و مشاهير تركمن در مراحل نهايي تدوين به سر مي برد .

کد مطلب 301661

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