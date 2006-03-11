" دايره المعارف تركمن " به بازار كتاب عرضه مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، تدوين اين دايره المعارف از سه سال پيش با همكاري صد و بيست محقق از سه سال پيش آغاز شده و بررسي نهايي آن در سال آينده به پايان مي رسد و سه مجلد نخست در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد .

اين دايره المعارف بررسي موضوعات مختلف تاريخ ، جغرافيا ، مشاهير ، فرهنگ و سنن ، جامعه شناسي ، هنر ، ايلات و اعتقادات تركمن ها را با استفاده از منابع روسي و تركمن و انگليسي و عربي در بر مي گيرد . تركمن ها از زمان استقرار حكومت سلجوقيان با فرهنگ ايراني آميخته شدند و در طول تاريخ ، به گونه اي بارز نقشي استراتژيك و حاشيه متني در ايران داشته اند .

" دايره المعارف تركمن " بر اساس موضوعات مجزا و در هر مبحث به صورت الفبايي تنظيم شده است . مجلد هاي اول اين دايره المعارف در تاريخ و جغرافيا و مشاهير تركمن در مراحل نهايي تدوين به سر مي برد .