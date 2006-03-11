42 ميليارد دلار درآمد نفتي كشور در 11 ماهه امسال

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر"، وصولي خزانه داري كل كشور بابت هم ارز ريالي صادرات نفت خام در 11 ماهه سال جاري مبلغي در حدود 135 هزار و 464 ميليارد ريال است.

براساس اين گزارش، وصولي خزانه داري بابت هم ارز ريالي صادرات نفت خام در اين مدت نسبت به رقم مصوب بودجه اي و متمم‌هاي آن در حدود 76 درصد تحقق يافته است.

اين گزارش مي افزايد: اين نوع وصولي در 11 ماهه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 12/9 درصد كاهش نشان مي دهد.

اين گزارش مي افزايد: در 11 ماهه اول امسال دولت از محل صادرات نفت خام 37 هزار و 616 ميليون دلار درآمد بدست آورده كه در مقايسه با رقم مصوب بودجه اي و متمم‌هاي آن 5/146 درصد تحقق نشان مي دهد.

براساس اين گزارش، در 11 ماهه اول امسال 21 هزار و 715 ميليون دلار از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام با نرخ تسعير بازاء هر دلار متوسط مبلغ 8909 ريال(نرخ خريد ارز) توسط بانك مركزي محاسبه و به حساب هاي مربوط به خزانه داري وارزي شده است.

اين گزارش حاكيست، در 11 ماهه اول امسال 4 هزار و 208 ميليون دلار فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي صادر شده است.

نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام در 11 ماهه امسال به كل دريافتي‌ بدون احتساب درآمد حامل‌هاي انرِژي در حدود 6/34 درصد است.