30 شبه نظامي مظنون در مرز پاكستان با افغانستان كشته شدند

به گزارش خبر گزاري مهر، سرلشكر شوكت سلطان سخنگوي ارتش پاكستان درگفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهارداشت:عمليات جديد عليه مظنونان طرفدارطالبان عصرروز گذشته با حمايت هليكوپترهاي توپداردر نزديكي ميرانشاه درمنطقه آشوب زده شمال وزيرستان آغاز و تا نيمه هاي شب ادامه يافت .



وي افزود كه ما اطلاعاتي دريافت كرديم مبني براينكه برخي اراذل خارجي و محلي در نزديكي ميرانشاه مخفي شده اند و ما با هليكوپترهاي كبرا و ديگر بالگردهاي مسلح به اين منطقه حمله كرديم .



شوكت سلطان خاطر نشان كرد كه طبق اطلاعات اوليه ، دراين حملات 25 تا 30 شبه نظامي كشته شدند و كسي هم دستگير نشد .



اين سخنگوهمچنين بيان كرد كه انفجارهاي مهيب دراين حمله حاكي ازانبار مقدارزيادي تسليحات و تجهيزات نظامي در اين منطقه مي باشد .

مناطق قبيله اي هم مرز با افغانستان در چند روز گذشته صحنه درگيريهاي خونين بود كه دراين حملات حدود 140 شبه نظامي و 5 نظامي پاكستاني كشته شدند.



در پنج سال گذشته صدها تن از جنگجويان طالبان و القاعده با حمايت روساي محافظه كار قبايل در مناطق كوهستاني همرز با پاكستان مخفي شده اند. پاكستان از اكتبر سال 2003 در مناطق قبيله اي اقدام به انجام عملياتهاي نظامي كرده است و بيش از 80 هزار سرباز را دراين مناطق مستقر كرده است .