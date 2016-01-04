بررسی مرگ سه دانش آموز استثنایی/ لزوم توجه به دانش آموزان معلول

به گزارش خبرنگار مهر، این خبر که توسط یکی از رسانه های رسمی کشور در حالی به نقل از مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران منتشر شد که وجیه ‌الله پرویزی مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، مرگ این سه دانش آموز را تایید کرد اما گفته هایش مبنی بر علت مرگ را کذب و برداشت خبرنگار دانست و بلافاصله پس از انتشار خبر سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نیز واکنش نشان داد و گفت: اگر فردی علت مرگ دانش آموزان را آلودگی هوا ذکر کند، جرم است چرا که باید پزشکی قانونی علت مرگ را اعلام کند و تا وقتی که نتیجه پزشکی قانونی علت مرگ دانش آموزان معلول را تایید نکرده نمی توانیم بگوییم علت مرگ آلودگی هوا بوده است.

همین واکنش ها و تکذیب ها موجب ایجاد شائبه میان افکار عمومی شد که آیا وزارت آموزش و پرورش برای سرپوش گذاشتن بر غفلت خود و دیگر مسئولان در تعطیل نکردن مدارس در ایام آلودگی هوا علت مرگ این دانش آموزان را تکذیب می کند؟

در این ارتباط یکی از مدیران مدارس استثنایی به خبرنگار مهر گفت: آلودگی هوا بر بیماری دانش آموزان با نیازهای ویژه تاثیر مستقیم دارد، به دنبال مجوزی هستیم تا بتوانیم در مواقعی که هوا آلوده می شود مدارس را تعطیل کنیم. همچنین دوازدهم دی ماه یک بخشنامه به مدارس ابلاغ شده است که رییس اداره استثنایی می تواند در مواقع اضطراری مدرسه را تعطیل کند.

با این حال مسعود ثقفی گفته های دیگری را عنوان می کند و به خبرنگار مهر می گوید: اعلام این خبر موجب شد تا خیلی افراد از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند.

وی افزود: بنده با استعلام از بهشت زهرا و اداره آموزش و پرورش شهر تهران زمان فوت دانش آموزان را گرفتم که زمان دفن آنها در بهشت زهرا پیش از آلودگی هوا یعنی در روزهای ۱۴،۱۸ و ۲۴ آذرماه بوده است در صورتی که اولین کمیته اضطرار آلودگی هوا ۲۸ آذر ماه بوده است.

ثقفی در واکنش به ابلاغ بخشنامه به مدارس استثنایی تصریح کرد: یک مصوبه چند سال پیش توسط شورای معاونین آموزش و پرورش شهر تهران تصویب شد که هنگامی که مدارس ابتدایی به دلیل آلودگی هوا تعطیل می شوند، اداره آموزش و پرورش استثنایی می تواند تمام مقاطع تحصیلی خود را که آسیب پذیرتر هستند با اختیار خود تعطیل کند. در هنگام آلودگی هوا برخی از مدارس استثنایی که آسیب پذیری بیشتری داشتند، تعطیل شدند اما این موضوع را به صورت عمومی اعلام نکردیم.

دانش آموزان استثنایی شاید مظلوم ترین قشر در جامعه باشند که نیاز به توجه بیشتری دارند تا جدا از فراهم کردن امکانات متناسب با وضعیت آن ها در مواقع اضطراری نیز باید به شرایط آن ها بیشتر اهمیت داده شود و در مواقعی که سخن از تعطیلی دانش آموزان است بیشتر روی سخن با مدارس عادی نباشد که از اهمیت برخی از موارد در مدارس استثنایی کاسته شود.