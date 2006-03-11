روابط اقتصادي ايران و عمان رضايت بخش نيست/ توليد محصولات فولادي ايران به 18 ميليون تن افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در اين اجلاس 20 نفر از مقامات دولتي و صاحبان صنايع و تجار عمان و همچنين 60 نفر از مديران دولتي و صنايع بزرگ و بانكداري ايران حضور دارند.

وزير صنايع و معادن ايران در مراسم افتتاحيه اين اجلاس روابط اقتصادي دو كشور را رو به گسترش عنوان كرد ، اما در عين حال گفت: اين روابط هنوز در سطح ايده آل قرار ندارد و رضايت بخش نيست كه اميدواريم طي برگزاري اين اجلاس، سطح اين روابط ارتقا يابد.

عليرضا طهماسبي سپس افزود: رشد توليد ناخالص داخلي در سالجاري 6 / 7 درصد است كه اين رشد در كنار كاهش بدهي خارجي و افزايش ذخاير ارزي و صادرات محصولات صنعتي و معدني فضاي مناسبي براي رشد پايدار و ارتقاي توان اقتصادي ايران فراهم كرده است.

وي ادامه داد: ايران در سال جاري با 41 درصد رشد صادرات محصولات صنعتي و معدني رو به رو بوده است و اكنون ايران در مرحله رشد پايدار اقتصادي قرار دارد و فرصت هاي خوبي براي سرمايه گذاراران داخلي و خارجي فراهم كرده است.

وزير صنايع و معادن كشورمان اظهار داشت: ايران طي دو سال اخير شاهد تحولات و اصلاحات عميق در ساختار اقتصادي بوده است و گام هاي بزرگي در زمينه اصلاحات اقتصادي برداشته است.

به گفته طهماسبي اصلاح قانون و تشويق متقابل سرمايه گذاري خارجي ، قانون ماليات ها ، تسريع در فرآيند خصوصي سازي ، تغييرات بخش خصوصي، آزاد سازي تجارت خارجي ، حذف موانع غير تعرفه اي ، تدوين استراتژي صنعتي و حضور در بازارهاي جهاني از جمله اقدامات ايران در جهت اصلاحات اقتصادي كشور است.

وي متذكر شد: ما قصد داريم طي برنامه چهارم ميزان توليدات صنعتي و معدني خود را به طور چشمگيري افزايش دهيم ، به عنوان مثال توليد فولاد خام بايد از 11 ميليون تن به 28 ميليون تن، توليد محصولات فولادي از 5/ 10 ميليون تن به 18 ميليون تن، توليد آلومينيوم از 220 هزار تن به 700 هزار تن و مس كاتدي از 187 هزار تن به 300 هزار تن افزايش يابد.

طهماسبي با اشاره به خودكفايي ايران در بخش كشاورزي بيان كرد: ما آمادگي داريم در زمينه صنايع تبديلي كشاورزي و صدور محصولات آن به خارج با كشور دوست و برادر عمان همكاري داشته باشيم.

وزير صنايع و معادن با اعلام آمادگي بخش خصوصي كشور به منظور همكاري در پروژه هاي صنعتي كشور عمان، اظهار كرد: ما علاقه منديم همكاري هاي اقتصادي و صنعتي خود را با كشور عمان توسعه دهيم.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد تا اعضاي دو هيئت ايراني و عماني با بررسي موارد مطرح شده و مطروحه جديد زمينه را براي برداشتن گام هاي بلند به منظور توسعه همكاري هاي اقتصادي دو كشور متناسب را روابط عالي آن هموار كنيم.

به گزارش مهر، وزير بازرگاني و صنايع سلطنت عمان نيز در اين اجلاس گفت: اميدواريم نتايج اين اجلاس منجر به گام هاي بلندي در توسعه روابط اقتصادي و صنعتي دو كشور شود.

مقبول بن علي بن سلطان افزود:دستور كار اين دوره از نشست كميسيون مشترك ميان و كشور زمينه هاي وسيعي را به خود اختصاص مي دهد كه به توسعه هاي علمي، اجراي توافقات صورت گرفته و رفع هر گونه موارد احتمالي در زمينه هاي اقتصادي ، بازرگاني و فرهنگي ميان دو كشور مي پردازد.

وي بيان كرد: طي مذاكرات گذشته موضوعات زيادي از جمله همكاري هاي نفت و گاز، واردات گاز از سوي سلطنت عمان به منظور سرمايه گذاري مشترك روي نفت و گاز صورت گرفته است و در خلال اين نشست ها آنها را اجرائي خواهيم كرد.

وزير بازرگاني و صنايع عمان تصريح كرد: از جمله عوامل موثر در گسترش روابط ميان دو كشور توسعه همكاري ها در دو استان مصدن و هرمزگان است و آماده كردن يك بندر بازرگاني در بندر "حسب" كه به فعاليت هاي كيش و قشم رونق مي بخشد.

دهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان از امروز به مدت دو روز در تهران برگزار مي شود.