ترقه، سوت و جنگجويان آتش در "سينماي ديگر"

به گزارش خبرگزاري "مهر"، قسمت بيست و يكم برنامه سينماي ديگر ساعت 21 دوشنبه آينده پخش مي‌شود و تكرار آن روز سه‌شنبه 23 اسفند ساعت 12:50 خواهد بود. برنامه‌هاي اين قسمت عبارتند از:

1-فيلم كوتاه خارجي: ترقه، محصول فرانسه، مدت 6 دقيقه

خلاصه داستان: مردي با درست كردن ترقه وايجاد سر وصدا و آزار و اذيت ديگران خود دچار مشكل مي شود.

2- فيلم كوتاه ايراني: سوت، كارگردان هادي آفريده، مدت 11 دقيقه

خلاصه داستان: دنياي كودكان چند بچه با علائم راهنمايي و رانندگاي و سوت يك مامور پليس به تصوير كشيده مي شود

3- انيميشن خارجي: جنگ جويان آتش، محصول مجارستان، مدت 5:30

4- فيلم كوتاه ايراني: مادر، كارگردان مرتضي علي عباس ميرزايي، مدت 5

خلاصه داستان: مادري سال تحويل را با خاطرات فرزندانش مي گذراند.

5- آينه فردا به معرفي فيلمساز جوان "فرود عوض پور" مي پردازد، مدت 3

كارگردان حميدرضا هوشمند و امير توده روستا

6- انيميشن خارجي: نودنيك، مدت: 5 دقيقه

7- منشور فيلم كوتاه: معرفي سينماي كوتاه پرتغال، قسمت دوم، مدت 7، كارگردان : مسعود بخشي