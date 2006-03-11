نيكول كيدمن با "كوهستان سرد" به تلويزيون مي آيد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، اين فيلم كه چهاردهمين ساخته آنتوني منينگلا به شمار مي رود، محصول سال 2003 سينماي امريكا است. اين فيلم كه ملودرامي عاشقانه و حادثه اي است، به بازآفريني داستاني پرتحرك و درعين حال احساسي از اثرات نامطلوب جنگ بر افرادي مي پردازد كه ناآگاهانه در اين پديده شوم حضور مي يابند و يا افرادي كه در ظاهر دور ازجنگ هستند، اما به طريقي سرنوشت شان با جنگ و يا افراد دخيل در جنگ گره خورده است.



اين فيلم كه در 155 دقيقه به نمايش در مي آيد، داستان مردي به نام اينمن را بيان مي كند كه در جنگ همراه با متفقين در يك كشتي همراه است. او پيش از جنگ مورد توجه دختري به نام آدا است كه در كاروليناي شمالي زندگي مي كند. در غيبت وي، آدا با كمك يك جوان رانده شده به نام رابي سعي مي كند تا به هر طريق مزرعه پدر درگذشته اش را حفظ كند كه يك مبلّغ مذهبي بوده است. در اين بين اينمن با عشق به موطن و خاطرات آدا در راه طولاني بازگشت به خانه با مشكلاتي مواجه مي شود.جود لا، نيكول كيدمن، ناتالي پورتمن، رنه زلوگر، آيلين اتكينز، برندن لگيسن، فيليپ هافمن، جيوواني ريبيسي و دانالد ساترلند تعدادي از بازيگران اصلي اين فيلم را تشكيل مي دهند. اين فيلم در امريكا با فروش 95 ميليون و 632 هزار دلار مواجه مي شود كه با توجه به هزينه هاي به نسبت بالاي فيلم به خاطر بازسازي صحنه هاي برفي فروش قابل توجهي به شمار نمي رود. البته اين فيلم در عرصه جشنواره ها موفقيت هاي زيادي به دست آورده است.

دريافت جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل زن و نامزدي براي دريافت جايزه بهترين بازيگر مرد، فيلمبرداري، تدوين، موسيقي و آواز از مراسم اسكار 2004، دريافت جايزه بهترين موسيقي و بازيگر نقش مكمل زن و نامزد دريافت جايزه بهترين فيلمبرداري، طراحي صحنه، تدوين، فيلم، چهره پردازي، بازيگر مرد، مدير توليد، فيلمنامه و صدابرداري از مراسم بفتا 2004 و دريافت جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل زن و نامزدي براي دريافت جايزه بهترين كارگرداني، فيلمنامه، موسيقي، آواز، بازيگر مرد، بازيگر زن و فيلمبرداري از جشنواره گلدن گلاب 2004 بخشي از موفقيت هاي اين فيلم در عرصه جشنواره هاي معتبر سينمايي به شمار مي رود.فيلم سينمايي " كوهستان سرد " نوروز 85 از شبكه دو سيما پخش مي شود.