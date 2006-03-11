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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۶

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افزايش 13 درصدي اعتبارات جاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

افزايش 13 درصدي اعتبارات جاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

مديركل دفتر امور مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: بودجه جاري سازمان در سال 85 از رشد 13 درصدي برخوردار شده ، به طوري كه از 44 ميليارد تومان در سال 84 به 56ميليارد تومان رسيده است.

نادري نسب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، به بودجه عمراني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اشاره كرد و افزود: در بخش عمراني بودجه رشد منفي داشته و از 107 ميليارد و 400 ميليون تومان به 106 ميليارد و 600 ميليون توان رسيده و 800 ميليون تومان از آن كسر شده است.

وي خاطر نشان كرد: در سال 84 يك درصد از اعتبارات عمراني و جاري استانها معادل 73 ميليارد تومان به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اختصاص يافت كه اين اعتبارات در بودجه سال آينده نيز ديده شده است.

نادري نسب گفت: بودجه سازمان بر اساس جدول شاخص سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين با توجه به شرايط هر استان اختصاص پيدا مي كند.

مديركل دفتر امور مجلس و هماهنگي استانهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: از مجموع اعتبارات بودجه در سال قبل در بخش جاري 65 درصد و در بخش عمراني 33 درصد اختصاص يافت كه احتمال دارد تا پايان سال 15 درصد در بخش عمراني و 95 درصد در بخش جاري هزينه مي شود.

 

کد مطلب 301671

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