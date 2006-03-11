افزايش 13 درصدي اعتبارات جاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

نادري نسب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، به بودجه عمراني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اشاره كرد و افزود: در بخش عمراني بودجه رشد منفي داشته و از 107 ميليارد و 400 ميليون تومان به 106 ميليارد و 600 ميليون توان رسيده و 800 ميليون تومان از آن كسر شده است.

وي خاطر نشان كرد: در سال 84 يك درصد از اعتبارات عمراني و جاري استانها معادل 73 ميليارد تومان به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اختصاص يافت كه اين اعتبارات در بودجه سال آينده نيز ديده شده است.

نادري نسب گفت: بودجه سازمان بر اساس جدول شاخص سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين با توجه به شرايط هر استان اختصاص پيدا مي كند.

مديركل دفتر امور مجلس و هماهنگي استانهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: از مجموع اعتبارات بودجه در سال قبل در بخش جاري 65 درصد و در بخش عمراني 33 درصد اختصاص يافت كه احتمال دارد تا پايان سال 15 درصد در بخش عمراني و 95 درصد در بخش جاري هزينه مي شود.