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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۲

گزارش اختصاصي"مهر" از عملكرد مالي دولت در 11 ماهه امسال(2)

52 درصد اعتبارات طرح‌هاي عمراني پرداخت شد

52 درصد اعتبارات طرح‌هاي عمراني پرداخت شد

در 11 ماهه امسال هزينه هاي جاري دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"،  اعتبارات هزينه اي(جاري) دولت در 11 ماهه اول امسال به 245 هزار و 882 ميليارد ريال رسيده و اين درحالي است كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 202 هزار و 983 ميليارد ريال بوده است كه 21  درصد افزايش نشان مي دهد.

براساس اين گزارش، تحقق اختصاص اعتبارات هزينه هاي(جاري) دولت در 11 ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي( 320 هزار و 252 ميليارد ريال) و متمم هاي آن بيش از 5/73 درصد بوده است.

اين درحالي است كه دولت اعتبارات طرح هاي عمراني( تمللك دارايي هاي سرمايه اي) را در 11 ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي تنها 53 درصد اختصاص داده است.

به عبارات ديگر بر طبق رقم مصوبه بودجه اي ، قرار بوده دولت در 11 ماهه اول امسال 123 هزار و 960 ميليارد ريال به طرح هاي عمراني اعتبار اختصاص دهد كه تنها 65 هزار و 268 ميليارد ريال آن را اختصاص داده است.

به گزارش مهر، دولت در 11 ماهه اول سال 1383 نيز حدود 45 هزار و 541 ميليارد ريال اعتبار به طرح هاي عمراني اختصاص داده بوده است.

کد مطلب 301673

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