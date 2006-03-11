فصلنامه "كرسيهاي علمي" منتشر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر دبيرخانه هيئت حمايت از كرسيهاي نظريه پردازي ، نقد و مناظره در نظر دارد، به منظور انتشار منظم و دقيق نتايج كرسيهاي حائز امتيازات برتر، فصلنامه اي علمي - پژوهشي منتشر كند .

نام اين فصلنامه " كرسيهاي علمي" خواهد بود. اين مجله در حال حاظر مراحل قانوني اخذ پروانه را طي مي كند.

هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه ‌پردازي ، نقد و مناظره (ويژه علوم انساني ومعارف اسلامي ) بر اساس مصوبات جلسات 531 ، 532 و 533 مورخ 9/10/1382 و30/10/1382 و 17/11/1382 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد.

موضوع فعاليت «هيئت» عبارت است از: تدوين برنامه‌ها، سياست‌هاي اجرايي، آئين ‌نامه‌ ها و دستورالعمل ‌ها و فراهم نمودن زمينه لازم براي تحقق اهداف كرسي‌ هاي علمي نظريه ‌پردازي ، نقد و مناظره در جهت توليد علم و ترويج آزادانديشي در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي.





