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۱۴ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۲

پایگاه اطلاع رسانی اجلاس سراسری نماز در قزوین راه اندازی شد

پایگاه اطلاع رسانی اجلاس سراسری نماز در قزوین راه اندازی شد

قزوین- دبیر کمیته اطلاع رسانی بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز، از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از  روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت الله علیرضایی در این باره اظهار کرد: هدف از راه اندازی این پایگاه که با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری راه اندازی شده، انعکاس برنامه ها و اقدامات کمیته های شش گانه اجلاس و فعالیت های دستگاه های اجرایی در برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تراجلاس سراسری نماز است.

وی افزود: مسئولان کمیته ها اخبار و تصاویر جلسات، برنامه ها، اقدامات و فعالیت های کمیته تحت امر خود را از طریق شبکه دولت به اداره کل روابط عمومی استانداری برای درج در پایگاه اطلاع رسانی بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز ارسال کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تصریح کرد: بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز اول بهمن ماه برگزار می شود و نمایشگاه نماز نیز ۲۹ دی ماه در قزوین برگزار و دوم بهمن ماه به کار خود پایان خواهد داد.

دبیر کمیته استانی اطلاع رسانی و تبلیغات اجلاس سراسری نماز خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۶ وزارتخانه و دستگاه اجرایی برای شرکت در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند که نمایندگان دستگاهها باید غرفه مورد نیاز برای ارائه دستاوردهای خود را مشخص کنند.

وی گفت: برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان، حضور دانش آموزان استثنایی، توجه به برنامه های محتوایی و کارهای فرهنگی در اجلاس و نمایشگاه نماز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

علیرضایی بیان کرد: این اجلاس با حضور شخصیت های کشوری و استانی برگزار می شود که امید است  نقش خود را در ترویج فرهنگ نماز در جامعه ایفا کند.

کد مطلب 3016788

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