  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۱۹

با ابلاغ مصوبه هيات وزيران :

وزارت خارجه موظف به ارائه رايگان خودروهاي تشريفاتي مورد نياز دستگاه ها شد

وزارت خارجه موظف به ارائه رايگان خودروهاي تشريفاتي مورد نياز دستگاه ها شد

هيات وزيران وزارت امور خارجه را موظف كرد خودروهاي تشريفاتي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي را به صورت رايگان در اختيار آنان قرار دهد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيات وزيران بر اساس اين مصوبه كه با شماره 52141/ت32406 از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است، به استناد ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي مصوب 1370 تصويب نمود :

متن زير به عنوان تبصره 2 ماده 2 اصلاحي آيين نامه چگونگي استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي، ‌موضوع تصويب نامه شماره 18298/ ت 27840هـ مورخ 9/4/82 اضافه و تبصره قبلي به عنوان تبصره 1 تلقي مي‌شود: «وزارت امور خارجه خودروهاي مورد نياز تشريفات دستگاه ها را بدون اخذ وجه و به صورت موقت در اختيار دستگاه‌هاي متقاضي قرار دهد.»

کد مطلب 301680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها