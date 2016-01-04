سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مسائل مختلفی از جمله شرایط فعلی تیم فوتبال تراکتورسازی در نیم فصل اول و پروسه انتخاب مربیان این تیم پرداخت و تاکید کرد که این تیم بعد از تعطیلات نیم فصل مجددا مدعی خواهد شد. عباسی همچنین با بیان اینکه باشگاه تراکتورسازی برای پرداخت بخشی از مطالبات تونی اولیویرا با این سرمربی پرتغالی به توافق رسیده است، نسبت به درخواست باشگاه‌های عربستانی واکنش نشان داد. مشروح گفتگوی عباسی در زیر می‌آید:

* خبرگزاری مهر - آقای عباسی؛ شرایط تیم تراکتورسازی در نیم فصل اول را چطور ارزیابی می‌کنید؟

- عباسی: خوشبختانه روند تیم ما رو به مثبت شدن است. با تغییر و تحولاتی که نیم فصل در تیم خواهیم داشت و ورودی و خروجی بازیکنان، شرایط به نفع ما خواهد شد. ما خودمان را هم برای لیگ برتر و هم برای لیگ قهرمانان آسیا آماده می‌کنیم.

* پشیمان نیستید که چرا از اول فصل امیر قلعه نویی را به عنوان سرمربی انتخاب نکردید؟

- پاسخ به این سئوال باید آخر فصل داده شود. نقطه نظرات سرمربیان درباره مسائل تاکتیکی مختلف است. باشگاه به لحاظ فنی شرایط سرمربی را مدنظر قرار می‌دهد و با توجه به بودجه تعریف شده به مسائل جذب بازیکن ورود می‌کند.

* ابتدای فصل گفته می‌شد شما قبل از تونی اولیویرا با امیر قلعه نویی مذاکره کرده‌اید؟

- من پیش از شروع فصل صحبتی با امیر قلعه نویی نداشتم. چون روند سال گذشته تیم بد نبود، شرایط به این سمت رفت که کار را با تونی ادامه بدهیم. شاید من یک نظر دیگر داشتم ولی به نظر هیات مدیره و همچنین هواداران احترام گذاشتیم. در نهایت وقتی نتایج تونی با تراکتورسازی در این فصل قابل قبول نشد، مجبور به ایجاد تغییرات شدیم. تونی اولیویرا به لحاظ روحی آن تونی سال قبل نبود و قطعا با نگه داشتن او هم به تیم و هم به خودش ظلم می‌کردیم. البته وقتی به امیر قلعه نویی پیشنهاد دادیم، او ابتدا قبول نکرد و گفت که می‌خواهد استراحت کند ولی بحث این بود که جبران مافات کند.

* البته حضور امیر قلعه نویی در تیم تراکتورسازی بی حاشیه نبود و این مربی حتی عذر چند بازیکن را خواست.

- به هر حال قلعه نویی مثل تونی نیست. شاید تونی روی بعضی اتفاقات مماشات می‌کرد ولی قلعه نویی اهل مماشات نیست که این کارش هم درست است.

* نقل و انتقالات باشگاه تراکتورسازی در چه شرایطی است؟ آیا جدایی «آیان رمسی» هم مثل «حمزه یونس» از تیم شما قطعی است؟

- رمسی از تیم جدا نشده و به کارش با ما ادامه خواهد داد. او برای تعطیلات به کشورش برگشته و به زودی به ایران می‌آید ولی قرارداد حمزه یونس فسخ شد.

* سازمان نظام وظیفه اعلام کرده بود بازیکنان سرباز نمی‌توانند خودشان هر باشگاهی که بخواهند انتخاب کنند. با این حساب آیا حضور مهدی شریفی در تراکتورسازی قطعی است؟

- ما تابع قانون هستیم و هر چه قانون بگوید از آن تبعیت می‌کنیم. درباره شریفی هم باید بگویم خود این بازیکن خواسته است سرباز بشود. او ابتدا کد خدمت می‌گیرد و بعد از آنکه تقسیم شد مشخص خواهد شد کجا خدمت سربازی‌اش را انجام بدهد. با این حال نظر دوستان این است که در بحث بازیکنان سرباز اولویت با تیم‌هایی باشد که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند.

* باشگاه سپاهان اعتراض شدیدی نسبت به مذاکره غیر قانونی باشگاه تراکتورسازی با مهدی شریفی و تلاش برای سرباز کردن این بازیکن داشته است.

- من متوجه مذاکره غیر قانونی نمی‌شوم. مگر ما از یک کشور دیگر هستیم؟ شریفی اول فصل قصد داشت سرباز شود و به تراکتورسازی بیاید. او همان موقع به صورت تلویحی اعلام کرده بود می‌خواهد به تراکتور بیاید که شرایط جور دیگری رقم خورد. الان هم او خودش را سرباز کرده و ما هم تابع قانون هستیم.

* بحث بختیار رحمانی به کجا رسید؟ آیا این بازیکن تا پایان دوران خدمتش در پادگان می‌ماند؟

- بختیار صحبت‌هایی را با امیر قلعه نویی انجام داده است تا به تیم بازگردد. احتمال می‌دهیم نتیجه این صحبتهای مثبت باشد. گاهی اوقات سوء تفاهم باعث ایجاد مسائلی می‌شود که باید آنرا برطرف کرد. بختیار با خود من هم صحبت کرد. او خودش می‌داند که در حقش خیلی کارها کردم. انتظار ما هم از او فقط این بوده که مسئولیتش را به خوبی انجام بدهد.

* آیا بختیار در صورت بازگشت به تیم و لحاظ شدن کسری خدمتش از تراکتورسازی جدا خواهد شد؟

- ما تابع قانون و استعلام بازیکنان سرباز هستیم. طبق استعلامی که به دست ما رسیده، بختیار تا تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ سرباز است و کسری ندارد.

* آیا دیگر بازیکن سرباز شما یعنی علی حمودی دوران خدمتش تمام شده و از تراکتورسازی جدا می‌شود؟

- حمودی کسری خدمت دارد ولی یکسری بحثها مثل دوران آموزشی هست که بازیکنان یا باید به این دوره بروند و یا به جایش بازی کنند. یک تکه از خدمت حمودی باقی مانده که باید صحبت کنیم و در این‌باره تصمیم بگیریم.

* آیا صحبت جدیدی با لوسیانو ادینیو برای حضور در تراکتورسازی داشته‌اید؟

- ما هفته گذشته به صورت مستقیم با ادینیو صحبت کردیم. او اعلام کرد که هنوز از تیم السیلیه جدا نشده است. البته ما با مدیربرنامه‌های او توافق کرده بودیم که ادینیو اعلام کرد از نظر من این مذاکرات رسمیت ندارد. ما آخر نفهمیدیم مدیر برنامه خوب است یا بد! به هر حال ما در بحث پرداخت قراردادها یک عرفی داریم و آنرا رعایت می‌کنیم.

* بعد از جدایی تونی اولیویرا، نگران شکایت او به فیفا نیستید؟

- خیر، ما با تونی توافق کردیم. قرار شد او با احتساب تمام موارد، بابت این فصل حدود ۱۰۰ هراز دلار بگیرد. درباره بدهی‌های قبلی هم که اسنادش کاملا مشخص نیست باید حدود ۱۰۰ هزار دلار به تونی بدهیم که وکیل باشگاه با وکیل این مربی در حال پیگیری این مسائل هستند.

* همانطور که در جریان هستید باشگاه‌های عربستانی در دو روز گذشته جوسازی زیادی ایجاد کرده اند و حتی خواستار قرعه کشی مجدد لیگ قهرمانان آسیا شده‌اند. موضع باشگاه تراکتورسازی در مورد این موضوع چیست؟

- سیستم عربستانی‌ها همین است. آنها اگر می‌خواهند ورزش را با سیاست در هم آمیزند که این یک بحث دیگر است. به هر حال اگر آنها ناراضی هستند، برای لیگ قهرمانان آسیا در بخش شرقی شرکت کنند نه بخش غرب آسیا!