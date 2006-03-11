نارضايتي 70 درصد آمريكايي ها از عملكرد بوش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يو اس اي تودي، بر پايه نظرسنجي كه توسط پايگاه اينترنتي آسوشيتدپرس صورت گرفته، بيشتر آمريكايي ها نسبت به شخصيت بوش ترديد دارند و وي را به عنوان يك رهبر قدرتمند در مبارزه با تروريسم تلقي نمي كنند.

اين نظرسنجي نشان داد كه در حدود 70 درصد از مردم آمريكا مي گويند كه آمريكا در مسير اشتباهي حركت مي كند و اين رقمي است كه نسبت به ماه فوريه 6 درصد افزايش داشته است.

" مارگارت كمپنلي" يك آمريكايي بازنشسته گفت :" من مخصوصا از جنگ عراق ناراضي هستم و همچنين از چگونگي عملكرد دولت در واقعه طوفان كاترينا."

اين تحقيق نشان داد كه قانونگذاران جمهوري خواه در حال فاصله گرفتن از بوش در چندين مسئله هستند مثل امنيت طرح بندر، مهاجرت، هزينه ها، جاسوسي داخلي و تجارت.

اين نظرسنجي كه از دوشنبه تا چهارشنبه بر روي هزار نفر از مردم آمريكا صورت گرفت، نشان داد كه فقط 37 درصد عملكرد بوش را تاييد كردند و اين پايين ترين رقم در دوران رياست جمهوري وي بوده است.

تاييد شغل بوش در بين جمهوري خواهان از 82 درصد در ماه فوريه به 74 درصد رسيده است.

در امور داخلي رضايت مردم از 39 به 36 درصد و در سياست خارجي و تروريسم از 47 به 43 درصد رسيده است و در مورد اقتصاد و مسئله عراق نيز در حدود 40 درصد است.

از سوي ديگر نظرسنجي اخير واشنگتن پست و شبكه خبري اي بي سي(ABC) نشان داد كه دو سوم از مردم آمريكا نگاه بدبينانه اي به عملكرد بوش در عراق دارند و گمان نمي كنند كه بوش طرحي براي بررسي موقعيت عراق داشته باشد و حدود 52 درصداز مردم آمريكا خواهان عقب نشيني نظاميان خود هستند.