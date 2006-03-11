ارسال كتاب از سوي كشورهاي عربي از طريق بنادر ايران آغاز شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، فعاليت در بخش بين الملل نمايشگاه نوزدهم كتاب تهران كه از حدود پنج ماه قبل با ثبت نام از ناشران خارجي متقاضي شركت در اين نمايشگاه آغاز شده است هم اكنون در حال انجام است .

دكتر وصفي ، رئيس بخش بين الملل نمايشگاه كتاب تهران در گفتگو با " مهر" با بيان اين مطلب افزود : ناشران عرب كه قصد شركت در نمايشگاه كتاب تهران را دارند كتابهاي خود را براي شركت در اين نمايشگاه به ايران ارسال كرده اند .

وي در ادامه افزود : ناشران عرب كتابهاي خود را از طريق دريا به ايران مي فرستند و اين كتابها از هم اكنون بارگيري شده و به سمت بنادر ايران در حال حمل است .

وصفي درباره محل تخليه اين كتابها گفت : كتابهاي خارجي از چند نقطه به سمت " بندرعباس " درحال انتقال است ، به جز كشورهاي عربي برخي ديگر از كشور ها نيز به دليل سهولت حمل از طريق دريا كتابهاي خود را با كشتي به ايران مي فرستند .

بارگيري كتابهاي ناشران عرب براي شركت در نمايشگاه كتاب تهران از روزچهارشنبه 17 اسفند ماه 1384 آغاز شده و تا يك ماه آينده به بنادر ايران خواهد رسيد .

كتابهاي ارسالي پس از حمل به بنادر ايران بر اساس ليست اعلام شده از سوي ناشران مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از تطبيق با ليست هاي اعلام شده به سمت تهران حمل مي شود .

اگر ناشران كتابي به جز آنچه را كه اعلام كرده باشند ارسال كرده باشند و يا اگر كتابهاي ارسال شده با مقررات نمايشگاه كتاب تهران مطابقت نكند ، كتابها در نمايشگاه شركت داده نخواهد شد .