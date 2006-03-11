كاركنان شركت نفت روز ملي شدن صنعت نفت را گرامي داشتند

به گزارش خبرگزاري" مهر" در اين صعود كه نزديك به سه هزار تن از كاركنان شركت ملي نفت به همراه خانواه هايشان حضور داشتند در يك حركت نمادين و عظيم در دومين سال پياپي از اول صبح در مقابل ساختمان مركزي وزارت نفت گرد هم آمدند و از آنجا با اتوبوسهاي پيش بيني شده به محل صعود در منطقه شهران منتقل گرديدند.

در ابتدا مسئولان درباره اهميت صنعت نفت و چگونگي ملي شدن آن صحبت نمودند و سپس صعود سراسري با شور و شعفي خاص از كوهپايه هاي شمال غربي تهران به سمت قله بند عيش با شعار 29 اسفند براي هميشه متعلق به نفت است آغاز گرديد.

اين كوهپيمائي كه در نوع خود جالب و كم نظير بود تا ارتفاع 3 هزار متري صورت گرفت و در بازگشت به سمت پائين كوه خانواده ها با طراوت و شادابي بدست آمده از اين صعود اقدام به جمع آوري زباله و پاكسازي محيط زيست در كوه نمودند.