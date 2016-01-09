به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امين سازگارنژاد با بیان اینکه حوزه فناوري اطلاعات در برنامه هاي جديد سازمان فنی و حرفه ای يک رويكرد استراتژيک است، گفت: با بهره گيري از فناوري اطلاعات، مهارت‌ها را به درون خانه ها ببريم.

معاون وزیر کار اظهارداشت:IT براي تحولات پيش رو بسيار مهم است و بايد نقشه راهي در اين حوزه تدوين شود كه براي این كار بايد وضعيت كنوني را بررسي و نقطه عزيمت برنامه هاي آينده را ترسيم كنيم. با استفاده از تجربه هاي جهاني و با استفاده از خدمات فناوري اطلاعات تمام فعاليت هاي سازمان را تحت پوشش قرار دهيم و نيازها و تحولات بازاركار، صنعت و فناوري و بخش عمومي جامعه را از طريق يک سامانه ملي در تمام سطوح و لايه هاي مهارت ها پاسخ دهيم.

سازگار نژاد تصريح كرد: دنيا در حال تجربه يک فضاي بزرگ و جديد است كه ما بايد بتوانيم با بهره گيري از فناوري اطلاعات حوزه هاي مهارتي خود را گسترش و از اين علم جهت اقتصاد آموزش هاي فني و حرفه اي براي ايجاد ارزش افزوده و تبديل يک سازمان جاري به يک سازمان آتي استفاده کنیم تا بتواند به عنوان چشم و چراغ كشور در حوزه تحولات فناوري عمل و نياز تحولات دنيا را در حوزه مهارتي هاي مورد نياز فناوري هاي جديد برآورده سازد.

وی تاكيد كرد: با استفاده از آموزش‌هاي مهارتي و بهره گيري از فناوري اطلاعات مي توانيم نياز شغل هاي فناوري نوين را پاسخ دهيم كه لازمه آن همكاري با كارشناسان اين حوزه جهت ارائه برنامه هاي پيشبرد اهداف سازمان در انجام فعاليت ها و خدمات سازماني است.

این مقام مسئول در وزارت کار با تشريح آموزش‌هاي فني و حرفه اي در دنياي امروزي تاكيد داشت: زبان آموزش جهاني و ارائه آن مجازي و شبيه سازي است كه رويكرد اعظم آن توسط بخش غيردولتي با پشتيباني بخش دولتي انجام مي پذيرد.