به گزارش خبرنگار مهر، «غرور و تعصب و زامبی‌‌ها» نوشته سث گراهام اسمیت و بر اساس رمان کلاسیک جین آستین به نام «غرور و تعصب» خلق شده است.

این قبیل آثار را «مش‌آپ» (mashup) می‌گویند که ناظر بر آثاری است که از آثار ادبی موجود استفاده می‌کنند و آن را با عناصر ژانری دیگر، برای مثال وحشت تلفیق و یک اثر دیگر خلق می‌کنند. شاید از همین روست که سث گراهام گرین، این کتاب را اثر اشتراکی خودش و جین آستین معرفی کرده است.

فیلمی با همین نام (غرور و تعصب و زامبی‌ها) نیز مراحل پس از تولید خود را طی می‌کند تا در ۵ فوریه ۲۰۱۶ (۲۶ بهمن ۱۳۹۴) اکران شود.

ناشر اصلی این کتاب در آمریکا (Qurik Books) متنی را به شرح زیر و از سوی ویراستار کتاب در اختیار ناشر ایرانی (بهداد) قرار داده است:

«برای خوانندگان ایرانی:

وقتی کتابی را می‌خوانید، هیچوقت تنها نیستید. یک نوشته از راه واژه‌ها و داستان، خوانندگان بی‌شماری را به نویسنده، شخصیت‌های خیالی و دنیایی که در آن زندگی می‌کنند و همینطور با سایر خوانندگان مرتبط می‌کند. برای همین هم وقتی یکی از کتاب‌های ما در کشوری دیگر خانه‌ای تازه پیدا می‌کند، همواره برای ما لحظه هیجان‌انگیزی است. این یعنی به اجتماعی نو متصل شده و به مردمی پیوسته‌ایم که مثل ما، به واژه‌ها و داستان‌ها عشق می‌ورزند. میل برای ایجاد ارتباط از انگیزه‌های قدرتمند بشر است و ارتباط با شما به این شکل، برایمان بسیار خوشایند و مطبوع است.

خوشایندتر و مطبوع‌تر از این موضوع، آن است که در کشوری به ما خوشامد گفته‌اند که نه فقط کهن‌ترین ادبیات روی زمین را دارد، بلکه در طول تاریخ، سنت‌های ادبی آن بر روی فرهنگ‌ها و سنن در سرتاسر جهان تأثیر گذاشته است.

می‌دانیم که عشق به داستانگویی عمیقاً در دل و جان مردم ایران ریشه دوانده است و از اینکه تصمیم گرفته‌اید زمانی را لابه‌لای این صفحات همراه ما سپری کنید، مفتخریم و به خود می‌بالیم. بیایید مدتی همراه یکدیگر باشیم و بدانید هنگامی که زمان با هم بودنمان به پایان رسید، همیشه و همه‌وقت می‌توانیم برای دیداری دوباره، به صفحه اول برگردیم.

جیسون رکولاک/ ناشر، کوییرک بوکس».

بر اساس همین گزارش، انتشارات بهداد طی هفته‌های آتی این کتاب را با ترجمه بهنام حاجی‌زاده منتشر خواهد کرد.