گزارش نيويورك تايمز از وضعيت يكي از زنداني هاي معروف ابوغريب

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه در توصيف اين مرد با نام علي شلال قيصي (Ali Shalal Qaissi) نوشت: با گذشته دو سال هنوز زخم هاي وي عميق و تازه هستند. يك دست وي تقريبا له شده و داراي زخمي قديمي است كه به دليل دستبندي كه مدت هاي مديد بر روي دست هايش بوده ، به شدت عفونت كرده است. كمي مي لنگد و از آنجايي كه روزها در شرايط بدي نگهداري شده، اين لنگي روز به روز بدتر شده است. وي كه در سال هاي 2003 و 2004 در ابوغريب بوده است دچار كابوس هاي وحشتناكي مي باشد كه وضعيت روحي اش را وخيم نموده است.

قيصي كه 43 سال دارد، همان كسي است كه تصوير وي در حالي كه شنلي بر تن داشت و صورتش پوشانده شده بود، بر روي صندلي الكتريكي قرار داشت، بر روي رسانه هاي جهان منتشر شد. وي در آن زمان به سمبل شكنجه در ابوغريب تبديل شد.

Ali Shalal Qaissi

وي هم اكنون كه آزاد شده است در امان حضور دارد و در گفتگو با نيويورك تايمز گفت: من هرگز نمي خواستم مشهور شوم و به ويژه از اين راه هرگز مشهور شدن موضوع جالبي نيست.

اين در حالي است كه منابع آمريكايي انتشار هويت زنداني هاي ابوغريب را خلاف كنوانسيون ژنو مي دانند و تاكيد كردند پيش از انتشار جزيياتي درباره زنداني ها بايد درباره دليل دستگيري آنها تحقيقات گسترده اي به عمل آورد.

اين زنداني معروف ابوغريب توضيح داد: من در زمان صدام حسين يكي از اعضاي حزب بعث بوده است اما پس از سقوط وي پاركينگي متعلق به يك مسجد را اداره مي كرده است. وي در اكتبر 2003 به دليل اعتراض گسترده از نظامي هاي آمريكايي دستگير شده است.

نيويورك تايمز در ادامه با تاكيد بر اينكه اظهارات قيصي نشان مي داد وي از شورشي هاي بر ضد آمريكا حمايت مي كرده است، نوشت: قيصي معتقد است مقاومت يكي از حقوق بين المللي است.

وي گفت: آنها مرا به حمله به نيروهاي آمريكا محكوم كردند اما من به آنها گفتم كه دچار معلوليت بدني هستم و نمي توانم به كسي حمله كرده باشم. بعد آنها از من سوال كردند اسامه بن لادن كجاست و من گفتم: افغانستان.

قيصي در ادامه با ارائه توضيحاتي در زمينه چگونگي بازجويي ها و شكل سلول ها در ابوغريب گفت: به نظر مي رسيد همه بازجويان داراي دوربين بودند و هميشه از ما در حالي شكنجه شدن عكس مي گرفتند و ما را تهديد مي كردند كه اين عكس ها را براي خانواده هايمان ارسال خواهند كرد.

روزنامه نيويورك تايمز در بخش ديگري نوشت: دولت آمريكا اعلام كرده است كه ممكن است به زودي زندان ابوغريب را تعطيل نمايد.