نشست كميته فني فدراسيون وزنه برداري برگزار شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" براساس اعلام روابط عمومي فدراسيون وزنه برداري در اين نشست كه مسئولان فدراسيون وزنه برداري و اعضاي كميته فني به منظور بازديد از اردوي تيم ملي وزنه برداري در بندرعباس برگزار شد، مسائل مختلفي در مورد اضافه شدن برخي از وزنه برداران به اردوي تيم جوانان و نوجوانان در تهران ، داوران حاضر در مسابقات جام باشگاههاي آسيا و انتخاب نماينده ي پزشكي براي مسابقات جوانان جهان به بحث و بررسي پرداختند.

دراين نشست پس از اعلام اسامي 13 وزنه بردار جوان و نوجوان مقرر شد كه از بين اين نفرات چهره هاي برتر به اردوي تيم ملي در تهران معرفي شوند. همچنين 3 داور به نامهاي رمضانعلي تيمورد و علي اكبر وزيري براي حضور در مسابقات جام باشگاههاي آسيا در ازبكستان معرفي شدند. دكتر سير ابوطالب مسئول كميته پزشكي فدراسيون با راي تمامي اعضا به عنوان نماينده ايران در مسابقات جوانان جهان معرفي شد.