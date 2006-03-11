اسلام ديني والا با ارزشهاي بسيار غني است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، دكتر محمد طنطاوي شيخ الازهر ديروز در خطبه نماز جمعه گفت : امروزه شايعات و افترائاتي به مسلمانان زده مي شود كه بايد با همه آنها مبارزه كرد، زيرا براي جهان اسلام خطري محسوب مي شوند كه اثرات آن تا مدتها از بين نمي رود.

دكتر طنطاوي اظهار داشت: مسلمانان بايد آگاه باشند كه اين شايعات دستمايه اي براي ايجاد نفوذ دشمني ميان مذاهب مختلف شيعه و سني است و بايد با اتحاد و همبستگي اين دشمنيها را خنثي كنند.

وي در خطبه نماز جمعه با اشاره به آموزه هاي اسلام گفت: اسلام ديني والاست و ارزشهاي والايي نيز دارد، بنابراين به منظور مبارزه با شايعات دروغيني كه نسبت به اسلام وجود دارد بايد براي تبيين صحيح چهره اسلام تلاش كرد، زيرا آنچه از اسلام در جهان غرب نشان داده مي شود چهره حقيقي اين دين نيست، بلكه چهره اي غير واقعي و مخدوش است كه بايد همه مسلمانان اعم از شيعه و سني دست به دست هم دهند تا آموزه ها و موازين دين خود را به درستي ارائه كنند.

شيخ الازهر با تأكيد بر برابري همه مذاهب اسلامي تصريح كرد: مسلمانان از هر مذهبي كه باشند با هم برابر هستند و تفاوتهاي آموزه اي آنها سبب ايجاد اختلاف نمي شود، زيرا رهبر آنها واحد است و خدايي واحد دارند.

طنطاوي تصريح كرد: شيعيان و سنيان بايد تقواي خود را ملاك برتري خود بدانند و به اسلام شهادت دهند.

شيخ الازهر با يادآوري حوادث اخير سامرا ياد آور شد: حوادث اخيري كه در سامرا رخ داده جهان اسلام و عرب را دچار تشويش ساخته است، بنابراين بايد به منظور ايجاد آرامش و برطرف كردن نا آرامي ها در عراق با همدلي و همبستگي همت گماشت.