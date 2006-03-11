اتوبوسهاي گازسوز بايد هرچه سريعتر تحويل شهرداريها شود

دكتر سيد خلاق ميرنيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: بر اساس مصوبه شوراي عالي محيط زيست ، تردد اتوبوس ها و ميني بوس هاي گازوئيل سوز از اول فروردين 85 در تهران و 8 شهر آلوده كشور ممنوع است.

وي درعين حال تصريح كرد: البته شهرداري ها از جمله مديريت شهري تهران با اشاره به عدم واگذاري اتوبوس هاي گازسوز توسط وزارت صنايع ، اجراي مصوبه يادشده را غيرممكن مي دانند.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست افزود: اگر اين ادعاي شهرداري صحت داشته باشد دولت بايد وزارت صنايع را موظف به تحويل فوري اتوبوس هاي گازسوز كند.

به گفته وي ، طبق توافقات صورت گرفته بين شهرداري تهران و وزارت صنايع ، اين وزارتخانه بايد حدود 2 هزار دستگاه اتوبوس گازسوز تحويل مي داد اما شهرداري ادعا مي كند چون وزارت صنايع به تعهد خود عمل نكرده ، امكان اجراي مصوبه نيز وجود ندارد.