به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، وزير بازرگاني و صنايع سلطنت عمان نيز در دهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور گفت: اميدواريم نتايج اين اجلاس منجر به گام هاي بلندي در توسعه روابط اقتصادي و صنعتي دو كشور شود.

مقبول بن علي بن سلطان افزود: دستور كار اين دوره از نشست كميسيون مشترك ميان و كشور زمينه هاي وسيعي را به خود اختصاص مي دهد كه به توسعه هاي علمي، اجراي توافقات صورت گرفته و رفع هر گونه موارد احتمالي در زمينه هاي اقتصادي ، بازرگاني و فرهنگي ميان دو كشور مي پردازد.

وي بيان كرد: طي مذاكرات گذشته موضوعات زيادي از جمله همكاري هاي نفت و گاز، واردات گاز از سوي سلطنت عمان به منظور سرمايه گذاري مشترك روي نفت و گاز صورت گرفته است و در خلال اين نشست ها آنها را اجرائي خواهيم كرد.

وزير بازرگاني و صنايع عمان تصريح كرد: از جمله عوامل موثر در گسترش روابط ميان دو كشور توسعه همكاري ها در دو استان مصدن و هرمزگان است و آماده كردن يك بندر بازرگاني در بندر "حسب" كه به فعاليت هاي كيش و قشم رونق مي بخشد.

دهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان از امروز به مدت دو روز در تهران برگزار مي شود.