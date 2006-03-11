حق هيچ كدام از دو تيم پرسپوليس و استقلال برد نبود/ باشگاه پرسپوليس بايد هرچه سريع تر بدهي ما را پرداخت كند

ناصر ابراهيمي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: در اين ديدار هر دو تيم صاحب موقعيت شدند و من به مربيان و بازيكنان پرسپوليس و استقلال تبريك مي گويم.آري هان در اين ديدار با پنج هافبك بازي مي كرد تا عملا ميانه ميدان را در اختيار بگيرد و بر روي ضد حملات برنامه ريزي كرده بود اما موفق نشد دروازه حريف را باز كند. البته استقلال هم موقعيت هاي خوبي داشت كه نتوانست از آنها استفاده كند.

مربي سابق پرسپوليس در ادامه تصريح كرد: نمي توانيم بگويم چون آري هان مربي پرسپوليس شده اين تيم به يكباره متحول شده است. اين مربي زمان مي خواهد تا توانايي هاي خودش را نشان بدهد. پرسپوليس در بازي رفت بنا به آمار از استقلال بهتر بازي كرد اما اين حريف بود كه در آن ديدار پيروز شد و در واقع حق به حقدار نرسيد.



وي افزود: مربيان پرسپوليس از ابتداي فصل همواره صحبت از حضور لوتارماتئوس و شنول گونش را به ميان مي آوردند و با اين كار انگيزه كار كردن را از ما مي گرفتند.البته ما شكايتي نداريم چراكه مربيگري يعني همين . تيم فوتبال رئال مادريد هم در اين فصل از رقابت ها چندين مربي عوض كرده و اين امري طبيعي است.

ابراهيمي گفت: پرسپوليس بابت به خدمت گرفتن آري هان براي مدت 18 ماه 900 ميليون تومان هزينه كرده و اين مربي هم سه مربي به همراه خود به كشور آورده كه دست كم 300 ميليون پول گرفته اند. چنانچه حساب كنيم بازيكنان خارجي اين تيم هم هركدام 100 ميليون گرفته اند ، در مجموع مي توان گفت پرسپوليس در اين چند وقت يك ميليارد و 500 ميليون تومان هزينه كرده است.با اين حساب معلوم نيست چرا 100 ميليون من و آقاي كماسي را نمي دهند.

ابراهيمي در پايان تصريح كرد: روي هم رفته من براي پرسپوليس آرزوي موفقيت مي كنم و اميدوارم اين تيم دست كم در رقابت هاي جام حذفي بتواند به عنوان شايسته اي دست پيدا كند.