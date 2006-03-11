گزارش موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت شكست ديپلماسي سه كشور اروپايي و روسيه بود

به گزارش خبرگزاري مهر،" هارالد لايبرشت " نماينده و رئيس كميسيون سازمان ملل در پارلمان اروپا درعين حال گزارش پرونده موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت را به معناي پايان ديپلماسي ندانست .

وي در ادامه گفت ايران بيش ازيك ماه فرصت در اختيار داشت تا بنا به درخواست جامعه بين الملل ازبرخي فعاليتهاي هسته اي خود چشم پوشي كند و درشرايط كنوني نيز راهي جز پذيرش آنچه كه در شوراي امنيت درباره آن تصميم خواهند گرفت ، ندارد .

" لايبرشت " همچنين اظهار داشت : شوراي امنيت سازمان ملل بايد از تمامي توان و امكانات ديپلماتيك خود در حل موضوع هسته اي ايران استفاده كند .

وي در پايان ابراز اميدواري كرد : دولت ايران شفاف سازي بيشتري را در قبال برنامه هاي هسته اي خود انجام دهد .

اين در حالي است كه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل روز گذشته پشت درهاي بسته درباره پرونده هسته اي ايران به گفتگو نشستند و نشست آتي آنها نيز در هفته جاري اعلام شده است .