به گزارش خبرنگار مهر، فردوسی پور در ابتدای برنامه اعلام کرد که به خاطر تعطیلی لیگ، «۹۰» هم دو تا سه هفته تعطیل خواهد بود و زمان شروع مجدد برنامه اطلاع رسانی خواهد شد.

بهترین گل چهار ماه اخیر لیگ برتر در برنامه این هفته به نظرسنجی گذاشته شد که گل‌های مهدی خیری، کاوه رضایی، رامین رضائیان، سروش رفیعی، سجاد شهباز زاده و حسین ماهینی برای این نظرسنجی انتخاب شده بود.

بعد از پخش «نود درجه»، آیتم «ترین‌ها» و آمار تیم‌ها در نیم فصل اول، یاد مرحوم اینانلو گرامیداشته شد و تصاویر و صحبت‌های این مجری مرحوم تلویزیون و رادیو پخش شد.

شاهد رحمتی در جریان تیم ملی!

میهمان حضوری برنامه این هفته مهدی رحمتی بود که به طور مفصل درباره شرایطش در استقلال و تصمیمش برای خداحافظی از تیم ملی صحبت کرد. البته رحمتی پاسخ مشخصی به دلیل خداحافظی اش از تیم ملی نداد و فقط چندبار خطاب به عادل فردوسی پور گفت: «خودتان شاهد یک مورد آن بودید.» رحمتی همچنین تاکید کرد زمانی درباره تیم ملی صحبت می کند که «آدم‌ها صادق باشند.»

مشروح گفتگوی رحمتی را اینجا بخوانید.

وساطت رحمتی برای آشتی استقلالی‌ها با نودو کنایه به امیرقلعه نویی و مجیدی

در میانه صحبتهای فردوسی پور با رحمتی، دروازه بان استقلال به گلایه تماشاگران استقلال از برنامه نود اشاره کرد و گفت: امشب به دو دلیل به برنامه نود آمدم. اول اینکه شما مرا دعوت کردید. دوم اینکه حامل یک پیام هستم. طرفداران استقلال از شما (فردوسی پور) گلایه دارند. شما یکی از پرمخاطبترین برنامه های تلویزیون و تاثیرگذارترین برنامه در حوزه فوتبال را دارید و نمی توانید چشمانتان را روی آن ببندید. دوست دارم امشب شما تلاشی بکنید که چرا طرفداران استقلال از شما گلایه دارند.

در این هنگام عادل فردوسی پور بدون آنکه از امیر قلعه نویی نام ببرد، درباره دلیل گلایه هواداران استقلال، گفت: یکسری مصاحبه هایی که دوستان در استقلال انجام می دادند، خیلی در گلایه تماشاگران نقش داشته است. هرچند حرف مربیان وحی مُنزل نیست ولی تماشاگران به حرف مربیان تیم خود توجه می کنند. اگر منصفانه به آنالیزهای همین برنامه که انجام شده است، نگاه کنید متوجه می شوید هیچ تفاوتی بین استقلال و پرسپولیس نبوده است. من قسم جلاله می خورم که برای من بین استقلال و پرسپولیس فرقی نبوده است. زمان خیلی چیزها را مشخص می کند. کما اینکه سال گذشته هم رخ داد.

مجری برنامه نود افزود: البته فرهاد مجیدی هم یکبار میهمان برنامه ما بود که صحبتی را انجام داد و شاید آن صحبتها هم در این گلایه ها اثرگذار بوده است.

گفتگو با پیشکسوتان ارمنی فوتبال ایران

به مناسبت سال نوی میلادی، گزارشگر نود گفتگویی را با سه تن از پیشکسوتان ارمنی فوتبال ایران یعنی فِرد ملکیان، مارکار آقاجانیان و سروج ابراهیمی صحبت کرد.

گزارش لیگ برتر فوتسال و لیگ دسته اول

بخش پایانی برنامه این هفته به پخش هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال و مسابقات لیگ دسته اول اختصاص داشت و همچنین گزارشی از مسابقات کودکان کار پخش شد تا برنامه این هفته نود بدون جنجال و حاشیه خاصی به پایان برسد. فردوسی پور در انتهای برنامه باز هم یادآوری کرد که نود دو تا سه هفته تعطیل است.

گل مدافع پرسپولیس زیباترین گل لیگ شد

یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نظرسنجی برنامه این هفته شرکت کردند که ۴۹ درصد آنها گل رامین رضائیان به پدیده را زیباترین گل چهار ماه اخیر لیگ انتخاب کردند. بعد از رضائیان، گل سجاد شهباز زاده مهاجم استقلال به تراکتورسازی تبریز با ۲۳ درصد، زیباترین گل انتخاب شد.