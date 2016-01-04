به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحمتی که میهمان حضور این هفته برنامه نود بود، درباره مسائل مختلفی صحبت کرد. هرچند رحمتی از صحبت درباره دلایل خداحافظی و کنارگذاشتنش از تیم ملی توسط کارلوس کی‌روش خودداری کرد، ولی به صورت سربسته و کلی گفت: ترجیح می دهم زمانی صحبت کنم که آدمها صادق باشند.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال در طول حضورش در برنامه نود، چندبار برای اثبات حقانیتش در مورد تیم ملی موضوعی که بین او و عادل فردوسی پور بود را با عبارت «خودتان شاهد یک مورد آن بودید»به مجری برنامه نود گوشزد کرد. رحمتی همچنین در این برنامه خطاب به فردوسی پور گفت: هواداران استقلال از شما گلایه دارند و بهتر است برای این موضوع فکری بکنید.

مشروح گفتگوی رحمتی در زیر می آید:

*مصدومیت من پارگی عضله فوقانی چهار سر ران است. دکتر نوروزی اعلام کرد که حدود یک ماه باید از میادین دور باشم.

* شاید اگر دو بازی گذشته را با استقلال بازی می کردم، ممکن بود مصدومیتم سه چهار ماه طول بکشد.

* زمانی که استقلال در ابتدای فصل بسته می شد خیلی ها می گفتند این تیم نهایتا برای کسب سهمیه بجنگد ولی با کادر فنی و بازیکنان جدید و بازیکنان گذشته، یک تیم همدل و همصدا را تشکیل دادیم که همه با هم هماهنگ هستند. این همدلی باعث شده که امسال نتایج خوبی بگیریم.

* هر وقت استقلال و پرسپولیس در کورس بوده اند، لیگ کیفیت بیشتری داشته است و تماشاگران بیشتری به استادیوم ها آمده اند.

* امسال سعی کردم با کمک دوستانم حواشی را کنار بگذارم و تمرکزم روی تمرین و بازی کردن باشد. فکر کنم من سالهای بهتر از این فصل را هم داشته ام. امسال به حاشیه کاری ندارم و سعی می کنیم با سایر بازیکنان هواداران را خوشحال کنیم.

* به جز تمرینات تیم، خودم هم اختصاصی تمرین می کنم. هر روز ساعت ۷ یا ۸ صبح با فرهاد چیذری اختصاصی تمرین می کنم. بعد از آن هم در خدمت حسین ترابپور هستم. جا دارد از آقای بابازاده هم تشکر کنم که با وجود اینکه خارج از ایران است، مطالبی که نیاز دارم گوشزد می کند.

* بعضی از تمرین های من با چشم بسته است یعنی چشمانم را می بندم و مربیان توپ را به سمت دروازه می زنند. وقتی توپ نزدیک می شود با صدای مربی چشمانم را باز می کنم و باید آنرا در فاصله نزدیک بگیرم. من حتی با توپ تنیس هم تمرین می کنم. ثمره این تمرینات این شده که سرم بالاست و باعث خوشحالی طرفداران استقلال شده ایم.

* یکی از بدترین خبرهایی که در دوران ورزشی ام شنیدم، فوت هادی نوروزی بود. هادی یکی از دوستان نزدیکم بود. او از همه نظر نمونه بود. بعد از فوت هادی، وفاقی بین طرفداران استقلال و پرسپولیس ایجاد شد و شما دیدید که تماشاگران در روز دربی به هم فحاشی نکردند و هادی هم تشویق شد.

* تا الان کاری را برای ریا نکرده ام. هر کاری کرده ام برای دلم بوده است. اگر هم بازوبندی با نام هادی می بندم به خاطر دلم است. باید از هواداران پرسپولیس هم تشکر کنم که در صفحات مجازی از من تشکر می کنند.

* هر سال یک پای ثابت گلهای زیبای لیگ هستم! فکر می کنم گل سجاد شهباززاده و سروش رفیعی قشنگتر بود و من این دو گل را به عنوان گلهای برتر چهار ماه اخیر لیگ انتخاب می کنم.

* شهباززاده یک مهاجم کامل است که هم قدرت حفظ توپ و ضربه به چارچوب را دارد. او یک مشکل داشت که حل شده و دیگر افت و خیز ندارد.

* از همه می خواهم برای سلامتی همه بیماران و منصور پورحیدری دعا کنند. آقای پورحیدری جزو اسطوره های باشگاه استقلال است. پورحیدری از آن دسته اسطوره هایی بوده که دنبال سهم خواهی و حق طلبی از استقلال نبوده است.

* چه زمانی که پورحیدری در استقلال بوده و چه زمانی که نبوده، هیچ مصاحبه ای علیه بازیکن و مسئولی از استقلال انجام نداده است. به این وجهه از پورحیدری پرداخته نشده است. او همیشه برای سربلندی استقلال قدم برداشته است.

* سال گذشته پیکان تازه به لیگ برتر آمده بود. چون استقلال مرا نخواست، به خاطر فرزندانم و همینطور آرامشی که تیم پیکان داشت این تیم را انتخاب کردم. یک مقدار طول کشید تا بازیکنان پیکان با هم هماهنگ شوند. همه بازیکنان زحمت کشیدند که در لیگ بماند ولی نتیجه ای نداشت.

* هوای چند بازیکن جوان پیکان را داشتم چون آنها بازیکنان خوبی بودند. آنها الان در لیگ یک می درخشند و موفق هم هستند. همیشه دعا می کنم پیکان به لیگ برتر برگردد.

* هنگام پنالتی ها پشتم را به بازیکن حریف می کنم چون عادت همیشگی ام است و دعا می کنم. اگر بازیکنانی که پنالتی می زنند با این موضوع مشکل دارند، آنها هم به من نگاه نکنند!

* درباره خداحافظی از تیم ملی باید بگویم که در آن برهه زمانی یک تصمیم مقطعی گرفتم. خیلی ها بدون شنیدن دلایل این تصمیمم، مرا قضاوت کردند. یکی از این مسائل را شما (فردوسی پور) با گوش خودتان شنیدید و من آنرا هیچوقت بازگو نکردم. امسال هم تلاش کردم بدون حاشیه به کارم ادامه بدهم و تیم محبوبم از همه چیز مهمتر است.

* گذشته ها گذشته است. اجازه بدهید راجع به این بحث، صحبت نکنیم. دوست ندارم به عقب برگردم که مردم فکر کنند من در گذشته باقی مانده ام. در حال حاضر تصمیم گرفته‌ام صحبت نکنم و به راهم ادامه بدهم. انسان به امید زنده است ولی از آینده هیچ اطلاعی نیست.

* اگر کی‌روش این ذهنیت را داشته که می‌خواسته با کنار گذاشتن من «گربه را لب حجله بکُشد» ، برایش آرزوی موفقیت می کنم.

* از بچگی از آمپول می ترسیدم. امروز وقتی برای اهدای خون رفته بودیم، جوری به من سوزن زدند که چهار ستون بدنم را برق گرفت! در عکسی که هنگام اهدای خون از من گرفته اند انگار دارند سَرم را می بُرند!

* برای من افتخار بزرگی است که اسم من کنار اسم بزرگان فوتبال مثل عابدزاده، حجازی و میرزاپور قرار بگیرد. من قبل از آنکه نتیجه نظرسنجی برنامه نود درباره بهترین دروازه بان مشخص شود، رای خودم را که حجازی بود اعلام کردم.

* نظرسنجی های برنامه شما و سایر برنامه ها جنبه «فان» دارد. شما می دانید چقدر نظرسنجی درباره پله و مارادونا گذاشته شد ولی هیچکس هنوز نمی داند کدام یک بهتر بوده است. من از مخاطبان برنامه می خواهم نسبت به این نظرسنجی ها نگاه فان داشته باشند.

* امشب به دو دلیل به برنامه نود آمدم. اول اینکه شما مرا دعوت کردید. دوم اینکه حامل یک پیام هستم. طرفداران استقلال از شما (فردوسی پور) گلایه دارند. به هر حال آنها نیمی از هواداران فوتبال ایران هستند و نمی توان آنها را نادیده گرفت. شما یکی از پرمخاطبترین برنامه های تلویزیون و تاثیرگذارترین برنامه در حوزه فوتبال را دارید و نمی توانید چشمانتان را روی آن ببندید. از ظهر که اعلام شد می خواهم به نود بیایم، کامنتهای زیادی به دستم رسید که به این برنامه نروم.

* از هواداران استقلال می خواهم نیمه خالی لیوان را نبینیم. فردوسی پور و برنامه نود خدمات زیادی به فوتبال داشته اند. فوتبال ما مستلزم این بوده که از مسیر درستش کمتر خارج شود. دوست دارم امشب شما تلاشی بکنید که چرا طرفداران استقلال از شما گلایه دارند.

در این هنگام عادل فردوسی پور بدون آنکه از امیر قلعه نویی نام ببرد، گفت: یکسری مصاحبه هایی که دوستان در استقلال انجام می دادند، خیلی در گلایه تماشاگران نقش داشته است. تماشاگران به حرف مربیان تیم خود توجه می کنند. اگر منصفانه به آنالیزهای همین برنامه که انجام شده است، نگاه کنید متوجه می شوید هیچ تفاوتی بین استقلال و پرسپولیس نبوده است. من قسم جلاله می خورم که برای من بین استقلال و پرسپولیس فرقی نبوده است. زمان خیلی چیزها را مشخص می کند. کما اینکه سال گذشته هم رخ داد.

مجری برنامه نود افزود: فرهاد مجیدی هم میهمان برنامه بود که صحبتی را انجام داد و شاید این صحبت هم اثرگذار بوده است.

بعد از صحبتهای فردوسی پور، رحمتی به صحبتهایش ادامه داد و گفت: حیف است این برنامه نیمی از مخاطبانش را از دست بدهد و بهتر است شما هم فکری برای این موضوع داشته باشید.

رحمتی در بخش پایانی صحبت‌هایش مجددا به درخواست فردوسی پور برای پاسخ دادن به سئوالات و ابهامات جدایی اش از تیم ملی پاسخ منفی داد و گفت: در فوتبال ایران حرفهایی باب شده است مثل «می گویند»، «آقایان»، «دستهای پشت پرده» و ... که ساخته ذهن آدمهای ترسو است و من به آنها پاسخ نمی دهم. اگر یک فرد یا گزینه باشد به آن پاسخ می دهم ولی وقتی چند گزینه و حرف باشد نمی توان به آن پاسخ داد. وقتی یک نفر با چند نوع ادبیات حرف می زند، ترجیح می دهم حرفی نزنم. هرچه سئوالات مجهول باشد، بهتر است چون با کسی روبرو نشدم که با من صادق باشد. ترجیح می دهم زمانی صحبت کنم که آدمها صادق باشند.