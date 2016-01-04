مساله آموزش یک نیاز فرهنگی استراتژیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نخستین اجلاس سالانه مربیان آموزشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور ۵۰۰ نفر از مربیان آموزشی، محمود صلاحی رئیس، حجت‌الاسلام حسن ناصری‌پور سرپرست معاونت فرهنگی، سعید گل‌شناس معاون برنامه‌ریزی و عبدالرضا کردی رئیس مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری به همراه جمعی از مدیران فرهنگسراهای شهر تهران در سالن آمفی تئا‌تر فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

محمود صلاحی در این مراسم با اشاره به اینکه هیچکس از آموزش بی‌نیاز نیست، گفت: هر کس فکر کند نیاز به آموزش ندارد، نقطه سقوط و پایانش فرا رسیده است. انسان از بدو تولد به آموزش نیاز دارد و مادر، اولین مربی است که خوابیدن، خوردن و حرف زدن را به فرزند می‌آموزد.

وی افزود: به ازای هر چهار ساعت درس دادن، باید دو ساعت مطالعه کرد؛ حتی اگر کسی ۲۰ سال جزوه آموزشی خودش را تدریس می‌کند هم نیاز دارد مطالعه داشته باشد. چرا که مهم‌ترین نیاز ما آموزش است.

کاستی‌های حوزه مدیریت از کمبود آموزش است

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به آلودگی هوای تهران گفت: مسئله آلودگی با آموزش قابل حل است. باید به شهروندان درباره مضرات و مشکلات آلودگی هوا آموزش‌های لازم داده شود تا با کمک آن‌ها مشکلات را حل کنیم.

صلاحی با تاکید بر اینکه همه مدیران سازمان نیاز به آموزش دارند، اضافه کرد: مسئله آموزش، تشریفاتی یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه برای ما مسئله‌ای استراتژیک است. حتی باید شرایطی فراهم شود، مربیان خودشان هم تحت آموزش قرار گیرند. در مرحله بعد، تمامی مراجعه کنندگان به مراکز سازمان فرهنگی هنری باید آموزش ببینند. چرا که تمام کاستی‌های حوزه مدیریت، از کمبود آموزش است.

محمود صلاحی با اشاره به اینکه سال ۹۵، سال توجه جدی به مقوله آموزش است، گفت: مدل آموزشی سال آینده سازمان فرهنگی هنری برای کودکان پیش از دبستان، قبل از اجرا مورد توجه مسئولان کشور مالزی و شهرهای اصفهان، سمنان و کرمانشاه قرار گرفته است.

سال آینده، سال نهضت آموزش شهروندی است

پیش از سخنرانی رئیس سازمان فرهنگی هنری، حجت الاسلام حسن ناصری‌پور سرپرست معاونت فرهنگی نیز در سخنانی با اشاره به شیوه تدریس و آموزش در سیستم مدیریت اسوه گفت: آموزش نباید بر اساس سود و زیان بلکه باید بر پایه حب باشد.

وی افزود: شهروند مطلوب در جامعه باید مسئول و پاسخگو باشد. در آموزش به شهروندان باید هم آگاهی و هم شناخت واقعی به فرد بدهیم.

سرپرست معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری گفت: سال آینده، سال نهضت آموزش عمومی شهروندان در راستای ارتقای سطح پایدار است و بر همین اساس آموزش در حوزه‌های رزق حلال، انصاف و... را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مربیان برتر سال انتخاب شدند

در ادامه این مراسم، هشت مربی برگزیده سازمان فرهنگی هنری، مربی بر‌تر و مدیران برگزیده فرهنگسرا‌ها در حوزه آموزش معرفی شدند. پیش از این بخش، عبدالرضا کردی رئیس مرکز آموزش تقدیرنامه‌های مرکز جهانی آموزش کشور مالزی و چند موسسه داخلی از سازمان فرهنگی هنری را به محمود صلاحی رئیس سازمان تقدیم کرد.

در بخش برگزیده‌ها نیز، بهناز علی‌پور مدرس داستان‌نویسی به عنوان مربی پژوهنده؛ محمدعلی علیقلی مدرس نهج البلاغه به عنوان مربی مسئول؛ صلاح‌الدین علامه‌زاده مدرس معرق به عنوان مربی پیشگام؛ نصراله فولادیان‌پور مدرس قرآن به عنوان مربی الگو؛ مریم محبی مدرس آشپزی به عنوان مربی پویا؛ عظیم فلاح مدرس نقاشی خط به عنوان مربی خلاق؛ زهرا طالب‌زاده مدرس قالیبافی به عنوان مربی اثربخش و زهرا عیسی ملکی مدرس طراحی دوخت به عنوان مربی منظم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال ۹۴ انتخاب شدند.

همچنین سید کمال موسوی با بیشترین پژوهش در سال گذشته و دارا بودن چندین شاخصه مثبت مدنظر سازمان؛ به عنوان مربی بر‌تر سال انتخاب شده و مهرداد منصوری نیز به عنوان مدیر برگزیده مرکز آموزش انتخاب شد.

در آخرین بخش این مراسم ضمن تقدیر از رضا دوستعلی مدیرفرهنگی هنری منطقه ۱۵؛ تندیس نقره‌ای مرکز آموزش به علیرضا زندوکیلی رئیس فرهنگسرای اشراق و مدیر فرهنگی هنری منطقه ۴ تهران اهدا شد.