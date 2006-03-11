آثار زنان فيلمساز داراي قابليتهاي گسترده احساسي و عاطفي است

مريم كاظمي بازيگر و كارگردان تئاتر و تلويزيون، در حاشيه برگزاري جشنواره زنان فيلمساز، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، درمورد برگزاري جشنواره زنان فيلمساز گفت : جشنواره اگر در باره زنان باشد و تفكيك موضوعي بشود، بسيار خوب است. ولي اينكه زنان فيلمساز را از مردان فيلمساز تفكيك كنيم، چندان با آن موافق نيستم، چون يا فيلمساز داريم و يا نداريم و در عرصه تفكر نمي توانيم زن و مرد را از يكريگر جدا كنيم .

كارگردان "خواتين پنج قلعه " افزود : برگزاري هر جشنواره اي در هر حد و مقايسي مي تواند موثر باشد، چون يك عده آدم و فيلمساز با يكديگر آشنا مي شوند و كارهاي يكديگر را نيز مورد قياس و ارزيابي قرار مي دهند. ارتباط و ياد گيري است كه توانائي هاي فيلمسازان جوان را ارتقاء مي بخشد و بدون اين ارتباطها كارگردان در يك سطح ثابت باقي مي ماند.

كاظمي تاكيد كرد : اعتقاد دارم زنان هنرمند نگاه همه جانبه تري به جامعه خودشان دارند و آثارشان مي تواند داراي قابليتهاي گسترده اي به لحاظ احساسي و اجتماعي باشد و اين از شاخصه هاي زنان فيلمساز ايراني مي تواند محسوب شود.