به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين فيلم استيو مارتين بار ديگر در نقش كارآگاه مطرح حاضر مي شود. با اين وجود هنوز مشخص نيست كه تهيه كنندگان از كدام كتاب براي ساخت قسمت دوم استفاده مي كنند.



اولين دنباله اي كه براي اين فيلم كليد خورد "شليكي در تاريكي" نام داشت كه در آن پيتر سلرز درصدد شكار يك قاتل برمي آيد اما حتي يك لحظه اين ايده به ذهنش خطور نمي كند كه احتمال دارد ماريا، خدمتكار زيبارو نيز در اين قتل مشاركت داشته باشد. تهيه كنندگان مترو گلدوين مه‌ير درصدد هستند كه از بخش هايي از اين فيلم در ساخت دنباله استفاده كنند.



فيلم "پلنگ صورتي" در نخستين هفته نمايش مهمان 3 هزار و 477 سالن سينما شد و 21 ميليون و 700 هزار دلار فروش كرد. موفقيت فيلم در هفته هاي آتي كافي بود تا تهيه كنندگان به ساخت دنباله اين اثر بينديشند. در فيلم "پلنگ صورتي" مارتين نقش كارآگاه معروف را بازي مي‌كند كه درصدد دستيابي به راز قتل‌هاي زنجيره‌اي برآمده و درصدد است دزد الماس پلنگ صورتي را شناسايي كند.