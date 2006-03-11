يك بند ديگر از تبصره 2 لايحه بودجه به تصويب مجلس رسيد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند " ك" تبصره 2 به دستگاههاي اجرايي علي داستاني اجازه داده شد اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون و پيوست هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغال زا و توسعه فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان و طبق قرار دادهاي منعقد شده با بانك هاي عامل ، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري و صندوق حمايت از صنايع كوچك در بخش كشاورزي و يا موسسه هاي اعتباري مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب وجوه اداره شده براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايه گذاري ، پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي يا به صورت تلفيقي در اختيار بانك هاي عامل يا موسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي صاحب اعتبار به عامل ، به هزينه قطعي منظور مي گردد.

همچنين بانك هاي عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي ، صندوق حمايت از صنايع كوچك و موسسات مذكور طبق قرار دادهاي منعقد شده با دستگاههاي اجرايي ، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند ، متناسب با مشاركت سرمايه گذاران ، نسبت به اعطاي تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين نامه اجرايي اين بند اقدام نمايند.

جدول حاوي ارقام مربوط به تسهيلات بانكي و وجوه اداره شد و كمك هاي فني اعتباري توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به پيوست لايحه بودجه به مجلس ارائه مي گردد.

همچنين بر اساس جز " 1" اين تبصره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك هاي عامل متناسب با يارانه سود و كارمزد تسهيلات مذكور در اين قانون نسبت به تامين تسهيلات لازم مطابق ضوابطي كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هراستان با ملاحظات كاهش محروميت اجتماعي ، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران در جهت تعادل بخشيدن به بازار كار با رويكرد عدم تمركز در بخش هاي نصعت و معدن ، كشاورزي و خدمات و با اولويت تعاون ها مشخص مي گردد ، اقدام كند.

10 درصد از اعتبارات اين بند براي طرح هاي زود بازده و اشتغال زاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) اختصاص مي يابد.

همچنين دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجرايي اين بند و پيشرفت آن را هر سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، هيات وزيران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزارش مي كند.

بر اساس جز 2 اجازه داده شد مبلغ پنجاه ميليارد ريال براي پرداخت مابه التفاوت سود بانكي تا سقف 10 درصد از محل اين بند به خانواده هايي كه سرپرست آنها زنداني است اختصاص يابد.

حداقل معادل 5 درصد از اعتبارات رديف 503610 ( وجوه اداره شده براي اجراي طرح هاي توليدي ) به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري اشتغال زا و توسعه فعاليت هاي خصوصي و تعاوني بخش هاي فرهنگي و ورزشي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني قرار مي گيرد.

بر اساس جز الحاقي "1" اين تبصره ، مبلغ يك هزار و دويست ميليارد ريال از اعتبارات اين بند به عنوان وجوه اداره شده در اختيار وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي گيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كار مزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند.

دانشجويان آموزشكده هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي نيز به نسبت تعداد دانشجويان خود از طريق وزارتخانه هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي كنند.

آيين نامه اجرايي استفاده از تسهيلات توسط وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، آموزش و پرورش ، دانشگاه ازاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

بر اساس جز الحاقي 200 به منظور تامين منابع بخش غير دولتي براي توسعه ؛ اصلاح و بهبود باغات ، دامپروري ، مرغداري و صنايع تبديلي و تكيملي و توليدات گلخانه اي و در راستاي اشتغال زايي دانش آموختگان كشاورزي و توسعه صادرات كشاورزي كشور ، حداقل مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ميليارد ريال از اعتبارات رديف 503610 قسمت چهارم اين قانون به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي يابد تا در چارچوب عقد قرار داد با بانك هاي عادل پس از تلفيق با منابع بانكي به صورت وجوه اداره شده در اختيار باغداران ، دامداران ، مرغداران و صاحبان صنايع تبديلي و تكميلي با اولويت دانش آموختگان بخش كشاورزي قرار گيرد.

بر اساس جز الحاقي " 3" اين تبصره اجازه داده شد مبلغ پنجاه ميليارد ريال براي پرداخت مابه التفاوت سود بانكي تا سقف 10 درصد از محل اين بند به دانشگاه پيام نور جهت تكميل ساختمان هاي نيمه تمام اختصاص يابد.