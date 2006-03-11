خون اهدا كنندگان تهراني به لحاظ ابتلا به ايدز 4 برابر سالم تر است

دكتر زهره عطارچي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس مشاوره و انتخاب در فرد اهدا كننده خون ، آمارها نشان مي دهد خون افراد اهدا كننده تهراني در مقايسه با مردم عادي استان به لحاظ بيماريهاي هپاتيت نوع B ، به ميزان 5/2برابر ، هپاتيت C به ميزان 5/3 برابر و وجود ويروس HIV ايدز ، به ميزان 4 برابر سالم تر است.

وي اظهار داشت: داوطلبان براي اهداكننده خون جهت انجام مشاوره پذيرش مي شوند كه آمارهاي موجود نشان مي دهد از هر 4 نفر بر اساس بررسي هاي انجام شده ، يك نفر از اهداي خون معاف مي شود.

مديركل انتقال خون استان تهران تصريح كرد: با بررسي سابقه پزشكي افرادي كه سابقه بيماريهاي خطرناك را در ميان خويشاوندان خود داشته اند ، خون گرفته نمي شود. چون ممكن است خود فرد بيمار نباشد اما با استفاده بيماران از خون اين فرد ، موجب بروز مشكل يا بيماري شود.

وي در مورد تعداد روزانه مراجعه كنندگان به مراكز انتقال خون در سطح استان تهران اظهار داشت: روزانه يك هزار و 400 نفر از مردم ساكن در استان براي اهداي خون مراجعه مي كنند كه از اين تعداد پس از مرحله مشاوره و بررسي ، 25 درصد از اهداي خون معاف مي شوند.