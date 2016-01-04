تظاهرات علیه تجاوز سعودی در حجه/ادامه حملات ارتش وکمیته های مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمن، در راستای محکومیت تجاوز سعودی به یمن امروز تظاهرات اعتراض آمیزی در بخش شرس استان حجه برگزار شد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات اعلام کردند که متجاوزان سعودی در سایه سکوت جامعه بین المللی، علیه مردم یمن مرتکب کشتار دسته جمعی و جنایات ضدبشری می شوند.

این تظاهرات کنندگان بر ضرورت وحدت برای مبارزه با متجاوزان و حمایت از تمام جبهه های تحت کنترل ارتش و کمیته های مردمی تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات تجاوز سعودی و محاصره آن علیه یمن را ابزاری غیراخلاقی و غیرانسانی برای گرسنه نگه داشتن مردم پایدار یمن و به زانو درآوردن آنها توصیف نموده و تاکید کردند که این اقدامات بی نتیجه موجب وحدت و پایداری بیشتر یمنی ها در مقابله با متجاوزان خواهد شد.

همچنین تظاهرات اعتراض آمیزی نیز در بخش الشغادره حجه برگزار گردید که تظاهرات کنندگان در جریان آن با محکوم کردن تجاوز سعودی، بر ضرورت وحدت برای مقابله با این تجاوز که طی نزدیک به ده ماه فجیع ترین جنایات را علیه مردم یمن مرتکب شده است، تاکید کردند.

شهادت ۴ شهروند یمنی در حمله جنگنده های سعودی به یک خانه در استان صعده

در پی حمله جنگنده های سعودی به منزل یک شهروند یمنی در بخش ساقین استان صعده ۴ نفر به شهادت رسیدند.

یک منبع امنیتی در صعده در این زمینه گفت: جنگنده های سعودی ۳ حمله هوایی را به منزل یکی از شهروندان با نام «محمد العفاد» در بخش ساقین انجام دادند که این حملات به شهادت ۴ شهروند و تخریب کامل این منزل منجر گردید.

وی همچنین به بمباران یک مسجد در بخش «سحار» توسط جنگنده های سعودی و تخریب این مسجد اشاره نمود.

منبع مذکور به شدت حملات وحشیانه متجاوزان به شهروندان یمنی در استان صعده و محاصره ناجوانمردانه این استان و دیگر استان های یمن را محکوم کرد.

ادامه حملات جنگنده های سعودی به مناطق مختلف یمن

جنگنده های سعودی عصر امروز طی سلسله حملات هوایی به صنعاء پایتخت یمن، مناطقی از بخش بنی الحارث را بمباران کردند.

یک منبع امنیتی در صنعاء گفت: جنگنده های سعودی برای دومین بار متوالی طی ۲۴ ساعت گذشته منطقه «وادی احمد» و «المطار» را بمباران کردند.

جنگنده های سعودی امروز در حملاتی استان تعز را مورد هدف قرار داده و روستاها و مراکز آموزشی در بخش «صبرالموادم» را بمباران کردند که در این حملات چندین شهروند یمنی شهید و زخمی شدند.

جنگنده های متجاوز امروز طی سه حمله هوایی منطقه «قاع الجامع» در استان اب را هدف حملات خود قرار دادند.

یک منبع امنیتی در استان اب گفت: جنگنده های سعودی این منطقه را طی ۳ حمله هوایی هدف قرار دادند اما این حملات تلفانی دربرنداشت.

هدف قرار گرفتن مواضع سعودی و مزدوران توسط ارتش و کمیته های مردمی

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی امروز (دوشنبه) پایگاه سعودی الشرفه در نجران را هدف حملات موشکی قرار داد.

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی همچنین یک خودروی زره پوش سعودی را در الاحیوق استان تعز منهدم نمود.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی توانسته اند تاکنون ده ها خودروی نظامی سعودی و مزدوران را طی چندین عملیات در مناطق مختلف استان تعز منهدم نموده و ده ها نفر از متجاوزان و مزدوران خارجی را به هلاکت رسانند.

ارتش و کمیته های مردمی همچنین به نیروهای سعودی در منطقه الهجله نجران حمله کردند.

یک منبع امنیتی در نجران گفت: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی طی کمینی به نیروهای سعودی در منطقه الهجله حمله کردند. در این حمله سه خودروی نظامی سعودی منهدم و بیشتر سرنشینان آن به هلاکت رسیدند.

این منبع اعلام کرد که عملیات ارتش و کمیته های مردمی تا زمان توقف تجاوز و رفع محاصره یمن ادامه خواهد داشت.

ارتش و کمیته های مردمی همچنین یک خودروی نظامی مزدوران سعودی را در منطقه الخدره در استان مارب منهدم کردند که سرنشینان آن در پی این حمله به هلاکت رسیدند.