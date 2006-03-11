ده روز ديگر تمريناتم را آغاز مي كنم / پرسپوليس شرايط پيروز شدن را داشت

به گزارش خبرگزاري" مهر" علي كريمي ملي پوش ايراني تيم بايرن مونيخ آلمان درسايت اختصاصي خود درخصوص بازي تيم هاي پرسپوليس و استقلال گفت: استقلال چيزي براي از دست دادن نداشت اما پرسپوليس بهترين فرصت را به دست آورده بود تا تمام ضايعات گذشته و زخم هاي دل هواداران را جبران كند.

كريمي افزود: حالت بازي طوري بود كه پرسپوليس در مسير پيروز شدن قرار گرفته بود اما شتاب و عجله اي كه در بين بازيكنان دو تيم ديده مي شد باعث شد فرصت ها از دست برود و بازي با مساوي بدون گل خاتمه يابد.

وي درخصوص فرشيد كريمي نيز اظهار كرد: فرشيد با آرامشي كه در اين بازي از خود بروز داد و در چند مورد با عملكردهاي خوب و موفقي كه داشت نشان داد به خاطر مظلوميتش مدت ها روي نيمكت مي نشسته و بايد از او بيشتر استفاده مي كردند، اصولا اين دست بازيكنان هميشه حقشان ضايع مي شود.

براساس اعلام سايت اختصاصي علي كريمي پس از عزيمت تيم بايرن مونيخ به رم، علي كريمي با هماهنگي پزشك معالجش، مولر ولفارت و موافقت ماگات براي مدت چهار روز ، به تهران عزيمت كرد. علي كريمي روز سه شنبه آينده به مونيخ باز مي گردد و از روز شنبه پس از بازكردن گچ پاي خود به تمرينات اختصاصي با كفشهاي مخصوص مي پردازد و اگر همه چيز طبق روال پيش برود او بعد از10 روز تمرينات را با دويدن سبك آغازمي كند.

