مصلاي تهران ميزبان بخش داخلي نوزدهمين نمايشگاه بين المللي است

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، امروز همزمان با ثبت نام از ناشران متقاضي براي شركت در بخش داخلي نمايشگاه كتاب تهران اعلام شد بخش ناشران داخلي و خارجي نوزدهمن نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به صورت مجزا از يكديگر برگزار خواهد شد .

ناشران خارجي در محلي دائمي نمايشگاه هاي بين المللي كتاب تهران محصولات خود را به معرض ديد علاقه مندان قرار مي دهند و ناشران داخلي در مصلي تهران حضور خواهند يافت .

طرح تفكيك بخش ناشران داخلي از ناشران خارجي از مدتها قبل از سوي برخي از كارشناسان و مسئولين مطرح شده بود ، تخصصي تر شدن نمايشگاه كتاب يكي از دلايل عمده اين طرح عنوان شده است .

طرح برگزاري نمايشگاه كتاب در مصلاي تهران از سال قبل و به دنبال احتمال لغو برگزاري اين نمايشگاه در دوره هاي قبل مطرح شد كه با دخالت رئيس جمهور وقت اين موضوع منتفي شد .

ايجاد ترافيك در مسيرهاي منتهي به مكان نمايشگاه و نامناسب بودن مكان نمايشگاه بين المللي تهران براي برگزاري نمايشگاه كتاب ، از دلايلي است كه سال گذشته همزمان با پيشنهاد برگزاري اين نمايشگاه در مصلاي تهران مطرح شد .

به گزارش مهر ، نخستين نمايشگاه كتابي كه در مصلي تهران برگزار شد سومين نمايشگاه اهداي كتاب به مدارس با عنوان " ياد ياد مهربان " بود كه مدتي قبل به پايان رسيد .