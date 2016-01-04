حمله به کنسولگری هند در مزار شریف ۳ کشته و ۹ زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، تروریستهای مسلح دیروز به کنسولگری هند در مزار شریف حمله کردند. نیروهای امنیتی افغانستان به محض شنیدن خبر حمله سریع خود را به محل تیراندازی رساندند. تروریستهای مسلح در ساختمانی روبری کنسولگری هند کمین کرده بودند. بعد از انجام عملیات و درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان مسلح ۳ تن ار تروریستها کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

در حمله به کنسولگری هند در مزار شریف هیچ یک از کارمندان کنسولگری هند آسیب ندیدند. بعد از سفر «نارندار مودی» نخست وزیر هند به افغانستان و افتتاح ساختمان جدید مجلس افغانستان بدست نخست وزیر هند و دیدار وی با رئیس جمهور و مقامات سیاسی افغانستان حملات تروریستی به کنسولگری هند رخ داد. نارندرا مودی بعد از سفر به افغانستان وارد «لاهور» پاکستان شد و مورد استقبال «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان قرار گرفت. قرار است در هفته های آتی مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان شروع شود.

از سویی دیگر در حمله تروریستها به پایگاه هوایی هند واقع در «پتان کوت» ایالت هند ۴ تروریست به هلاکت رسیدند و ۱۱ نفر از نیروهای نظامی هند نیز کشته شدند. «اشرف غنی» در گفتگوی تلفنی با نارندرا مودی این حمله تروریستی را به شدت محکوم کرد.