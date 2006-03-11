سند راهبردي مراكز توسعه تحقيقات دانشجويي به دانشگاه ها ابلاغ مي شود / مراكز توسعه تحقيقات دانشجويي راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، در اين نشست كه همزمان با هفتمين كنگره ساليانه اين كميته ها برگزار شده، اعضاي كميته هاي براي بحث و بررسي سند راهبردي تحقيقات دانشجويي زير نظر معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت مي پردازند.

دكتر "علي سلگي" - مسئول سابق دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت در اين نشست گفت: كميته نظارت و ارزشيابي دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت سند راهبردي كميته هاي دانشجويي را تدوين كرده است كه پس از تصويب نهايي از ابتداي سال آينده به دانشگاه ها ابلاغ مي شود و از اين پس به جاي كميته هاي تحقيقات دانشجويي، مراكز توسعه تحقيقات دانشجويي راه اندازي مي شود.

وي افزود: به دليل وجود مشكلاتي از جمله نبود اساسنامه مشخص و بودجه مدون، كميته ارزشيابي بازنگري در موضوعات مربوط به كميته هاي دانشجويي انجام داده است تا براي 5 سال آينده اين مراكز برنامه هاي مشخصي داشته باشند.

"سلگي" ابراز اميدواري كرد: اسناد پس از تهيه و نهايي شدن بايد در هيئت هاي امنا دانشگاه ها به تصويب برسد و بتواند در آينده نزديك دانشجويان دوره هاي دستياري و Ph.D را تحت پوشش قرار دهد.

همچنين دكتر"محمد مهدي گلمكاني" در سخنان كوتاهي بر لزوم وجود يك چشم انداز مناسب براي طراحي برنامه هاي دانشجويي و تعريف استانداردها تأكيد كرد.

در ادامه اين نشست دكتر "مولا" دبير كميته تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در خصوص نكاتي در مورد كميته هاي دانشجويي اظهار داشت: خوشبختانه از سال 83 كميته هاي دانشجويي در بودجه كل كشور داراي رديف شده اند و بودجه مستقلي به آنها تعلق مي گيرد و در همين سال نيز براي اولين بار در جشنواره تحقيقاتي رازي، كميته ها مورد تقدير قرار گرفتند.

وي افزود: پس از گذشت 10 سال از تشكيل كميته هاي تحقيقات دانشجويي اين مراكز تثبيت شده اند و بايد به سوي توسعه حركت كنند و نظر معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت هم بر اين مسئله استوار است.

مولا خاطرنشان كرد: نام كميته هاي تحقيقات دانشجويي به مراكز توسعه تحقيقات دانشجويي تغيير مي يابد و اين امر بر اساس تيپ هاي مختلف دانشگاه ها استفاده مي شود.

وي تصريح كرد: در برنامه استراتژيك كه به مدت پنج سال اجرا خواهد شد، چشم اندازي تعريف شده كه بستر مناسبي براي رشد امور پژوهشي فراهم كند و تا دانشجويان علوم پزشكي كشور بتوانند در كسب مقام اول توليد علم منطقه نقش داشته باشند.

دبير كميته تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز تأكيد كرد: ماموريت مركز توسعه تحقيقات دانشجويي تربيت نيروي انساني روزآمد بوده و در كنار آن بايد بتواند با مراكز تحقيقاتي جهت معرفي دانشجويان پژوهشگر نيز ارتباط لازم را ايجاد كند.

وي اضافه كرد: حمايت مادي و معنوي از دانشجويان جهت شركت در همايش هاي داخلي و خارجي، چاپ كتاب و مقالات افرادي كه اختراعات و پتنت هايي دارند و جذب و نگهداري پژوهشگران كارآمد پس از فارغ التحصيلي از ديگر اهدافي است كه در اين برنامه مدنظر قرار گرفته است.

مولا يادآور شد: ايجاد فضاي فيزيكي مناسب و فراهم كردن تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري و همچنين فراهم شدن تسهيلاتي براي گذراندن طرح ها جزو برنامه 5 ساله ديده شده كه بايد در تدوين سند راهبردي مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش مهر، سيزدهمين همايش دبيران و سرپرستان كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي و هفتمين كنگره ساليانه اين كميته ها امروز در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار شد.