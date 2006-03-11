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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۳

استاد مطالعات عربي و اسلامي دانشگاه اكستر:

تمايل دانشجويان انگليسي به تحصيل در رشته مطالعات اسلامي افزايش يافته است

بر اساس اظهارات استاد مطالعات عربي و اسلامي دانشگاه اكستر، تعداد بريتانيايي هايي كه براي يادگيري زبان عربي و مطالعات اسلامي ابراز علاقه مي كنند، افزايش چشمگيري يافته است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از عرب نيوز، لسلي مك لولين استاد دانشگاه در زمينه زبان عربي و مطالعات اسلامي تدريس مي كند و براي ارائه چند سخنراني به رياض و جده سفر كرده بود، گفت: 12 دانشگاه در انگلستان زبان عربي و مطالعات اسلامي تدريس مي كنند.

مك لولين گفت: تعداد دانشجوياني كه خواستار يادگيري زبان عربي و مطالعات اسلامي هستند پس از حملات يازدهم سپتامبر افزايش چشمگيري داشته است.

در سال 1961، هيچ دانش آموز دختري تمايل به يادگيري زبان عربي نداشت، اما اكنون 50 درصد دانش آموزان كلاسهاي زبان عربي را زنان تشكيل مي دهند.

اين استاد عربي دانشگاه اكستر همچنين با اشاره به برنامه عربي زبان بي بي سي كه سال آينده آغاز مي شود، گفت: افرادي كه زبان عربي مي آموزند مي توانند در مؤسسات خبري و رسانه اي نيز فعاليت كنند.

مك لولين تاكنون كتابهاي بسياري براي مخاطبان غير عرب زبان منتشر كرده است.

کد مطلب 301715

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