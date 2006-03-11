راي گيري درباره شوراي حقوق بشر به تعويق افتاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، سخنگوي سازمان ملل با اعلام اين مطلب گفت: در همين حال كميسيون حقوق بشر كه قرار است شوراي حقوق بشر جايگزين آن شود، نيز موافقت كرد كنفرانس سالانه خود را كه هر سال در ماه مارس در ژنو برگزار مي شود، يك هفته به تعويق بيندازد.

اين در حالي است كه گروههاي حقوق بشري به شدت رايزني ها براي تسريع ايجاد شوراي حقوق بشر را تشديد كرده اند و اتحاديه اروپا نيز در نامه اي به آمريكا از اين كشور خواسته است كه مخالفت ها با ايجاد شوراي حقوق بشر را پايان دهد.

كميسيون فعلي حقوق بشر از آنجا مورد انتقاد شديد است كه اعضاي آن از نقض كنندگان حقوق بشر هستند. پيشنهاد ايجاد شوراي حقوق بشر يكسال پيش از سوي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل در راستاي اصلاحات اين سازمان ارائه شد، اما آمريكا از همان ابتدا مخالفت ها با ايجاد اين شورا را آغاز كرد ولي در اين مخالفت تنها ماند.

نيويورك تايمز مدتي پيش نوشت: آمريكا در مخالفت با پيشنهاد جايگزين شدن شوراي حقوق بشر به جاي كميسيون حقوق بشر كنوني در سازمان ملل تنها ماند و اصرارش براي عدم راي مثبت به طرح ايجاد شوراي حقوق بشر ،فقط سازمان ملل را دچار برخي مشكلات كرد.