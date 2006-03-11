دولت موظف شد نسبت به واگذاري اقساطي انشعاب آب و برق و گاز اقدام كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند "ل" تبصر 2 سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفين تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل منابع خود تامين و با سود و كارمزد جمعا دوازده درصد پرداخت نمايد.

همچنين يارانه پرداختي بابت تسهيلات پرداختي به بازنشستگان كشوري در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دو برابر افزايش مي يابد.

بر اساس بند "م" اين تبصره نيز ، در سال 1385 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله كشي گاز و فاضلاب منازل ، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركت هاي گاز استاني در واحدهاي شهرستاني و شركت هاي آب و فاضلاب استان با اولويت متقاضيان استاني و ادارات شهرستان به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و چهار ميليون ريال، تسهيلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف سيصد ميليارد ريال جهت لوله كشي گاز و پانصد ميليارد ريال جهت لوله كشي آب و فاضلاب با تائيد شركت هاي آب و فاضلاب و بدون اخذ وثيقه پرداخت مي گردد.

همچنين به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب، برق ، گاز و فاضلاب به شركت هاي ذيربط اجازه داده مي شود تا بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بادرخواست متقاضيان نسبت به واگذاري اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال بدون محاسبه سود و كارمزد اقدام نمايند.

بر اساس بند "ن" تبصره 2 مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد ريال اعتبار منظور شده در رديف 112511 قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت افزوده گرديده و در اختيار صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي قرار مي گيرد تا در چارچوب مصوبات شوراي عالي اشتغال جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود.

حداقل چهل درصد از تسهيلات اين بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم كشور ، رياست جمهور در اختيار متقاضيان روستائي جهت اشتغال، 10 درصد براي محرومان تحت پوشش نهادهاي حمايتي و 10 درصد در اختيار ايثارگران قرار خواهد گرفت.