مسئولان به اقامه نماز جماعت در ادارات اهتمام ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، با اشاره به اهمیت برپایی نماز جماعت در ارتقاء روحیه معنوی و کاری کارکنان نهادهای دولتی و خصوصی، بیان داشت: اهتمام به برگزاری نماز جماعت در نهادهایی مانند کارخانجات، ادارات، نهادهای خصوصی و دولتی، مدارس و مساجد در زمره وظایف ذاتی سازمان تبلیغات اسلامی است که این مهم با اهتمام ویژه مسئولان این نهادها به تحقق خواهد رسید.

وی افزود: خوشبختانه اقامه نماز این روزها در استان سمنان وضعیت مناسبی دارد و بسیاری از مدارس، ادارات و شرکت های خصوصی نماز جماعت را برپا می دارند اما این مهم می بایست گسترش یابد.

آموزش دینی پرسنل برکات فراوانی دارد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بر لزوم افزایش تعامل نهادهای خصوصی و دولتی با ستاد اقامه نماز تاکید کرد و گفت: نماز، موضوعی مهم در زندگی است که باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد تا بتوانیم آثار و برکات آن را در زندگی جمعی مان احساس کنیم لذا برماست که بتوانیم تعاملات نهادهای متبوع خودمان را با ستاد اقامه نماز گسترش دهیم.

شکری همچنین با تاکید بز لزوم گسترش آموزش های دینی در بین کارکنان، بیان داشت: علاوه بر برپاداشتن نماز جماعت در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی، اشاعه آموزش های دینی و معنوی شامل آموزش تصحیح قرائت قرآن کریم، ترتیل، برنامه های جزء خوانی، احکام، مکاسب و ... می تواند آثار و برکات معنوی فراوانی برای آن نهاد داشته باشد.

وی افزود: استفاده از نیروهای متخصص و کارشناسان حوزه دین و قرآن از این منظر می تواند راهگشای بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی باشد و از سوی دیگر منجر به اشاعه فرهنگ تلاوت قرآن کریم، به پاداشتن نماز جماعت و اهمیت بخشیدن به فرایض دینی و درنهایت گسترش سبک زندگی اسلامی می شود.

روحانیان آگاهی های خود را ارتقاء دهند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، ضمن تاکید بر ضرورت آموزش و ارتقاء سطح آگاهی های ائمه جماعات و مبلغان دینی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی همواره بر این اصل تاکید ویژه ای داشته است اما خود ائمه جماعات، روحانیان و مبلغان نیز می بایست در راستای ارتقاء سطح آگاهی های خود اهتمام ویژه داشته باشند چرا که امروز دشمنان اسلام از هر راهی برای عملی کردن تهدیدات شوم خود در جبهه جنگ نرم استفاده می کنند لذا باید هوشیار بود که آگاهی از مسائل روز، لازمه هوشیاری است.

شکری همچنین به تقویت نقش حاکمیتی سازمان تبلیغات اسلامی درباره روحانیان و مبلغان تاکید کرد و بیان داشت: نظارت بیشتر بر عملکرد ائمه جماعات ادارات و موسسات غیردولتی، دریافت گزارش از عملکرد آن ها و دریافت تائیدیه صحت قرائت نماز این روحانیان در زمره اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در تعامل با دستگاه های دولتی و غیر دولتی با موضوع اشاعه فرهنگ نمازجماعت در نهادها است.

وی در بخش پایانی صحبت های خود ادامه داد: وجود بخش های صنعتی بزرگ و متعدد به ویژه در غرب استان سمنان مانند شهرک های صنعتی موجود در گرمسار و سمنان، ظرفیت های مناسبی برای اقامه نماز جماعت و اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی در بین کارگران به شمار می آیند که امیدواریم با اهتمام مسئولان این نهادها، شاهد ارتقاء هرچه بیشتر اقامه نماز در استان سمنان باشیم.